Εντολή στον υπουργό Εμπορίου να προσθέσει επιπλέον δασμούς της τάξης του 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τον Καναδά, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο διπλασιασμός των δασμών (ανέρχονται πλέον στο 50%) έρχεται ως απάντηση του Αμερικανού προέδρου στους δασμούς 25% που επέβαλε η επαρχία του Οντάριο, στην ηλεκτρική ενέργεια που εξάγει στις ΗΠΑ, κίνηση η οποία ήρθε ως ... απάντηση στους δασμούς του Τραμπ στις εισαγωγές από τον Καναδά.

«Επίσης, ο Καναδάς πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως τον αντιαμερικανικό δασμό των αγροτών της τάξης του 250% έως 390% σε διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα των ΗΠΑ, ο οποίος θεωρείται εδώ και καιρό εξωφρενικός. Σύντομα θα κηρύξω εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ηλεκτρική ενέργεια στην απειλούμενη περιοχή», έγραψε ο Τραμπ.

Οι δασμοί στον Καναδά θα τεθούν σε ισχύ από το πρωί της Τετάρτης, 12 Μαρτίου.

Επιπρόσθετα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα αυξήσει «σημαντικά» τους δασμούς στα αυτοκίνητα που φτάνουν στις ΗΠΑ στις 2 Απριλίου «εάν ο Καναδάς δεν μειώσει άλλους εξωφρενικούς δασμούς που επιβάλλει εδώ και χρόνια». Δήλωσε μάλιστα πως οι δασμοί για τα αυτοκίνητα «θα οδηγήσουν σε μόνιμο κλείσιμο τις αυτοκινητοβιομηχανίες στον Καναδά. Αυτά τα αυτοκίνητα μπορούν εύκολα να κατασκευαστούν στις ΗΠΑ!».

Σε ό,τι αφορά τους νέους υψηλότερους δασμούς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει πριν λίγες μέρες για τις προθέσεις του να επιβάλει ανταποδοτικούς δασμούς σε καναδικά προϊόντα, όταν και είχε διαμαρτυρηθεί έντονα για τους εξαιρετικά υψηλούς δασμούς, όπως είπε, που επιβάλλει ο Καναδάς στα γαλακτοκομικά προϊόντα και την ξυλεία.

«Ο Καναδάς μας κατακλέβει εδώ και χρόνια με δασμούς ύψους 250% στην ξυλεία και τα γαλακτοκομικά ... Θα αντιμετωπίσουν ακριβώς τους ίδιους δασμούς, αν δεν τους καταργήσουν» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή πάντως ο Τραμπ δεν ξεχνάει τον... ευσεβή του πόθο και καλεί τον Καναδά να αναθεωρήσει την άποψή του και να γίνει η 51 πολιτεία των ΗΠΑ.

Χάος...

Ο πρόεδρος Τραμπ «είναι υπεύθυνος για αυτό το χάος όχι μόνο εδώ, στον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό, αλλά σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο κυβερνήτης του Οντάριο, Doug Ford, στην τηλεόραση του Bloomberg μετά τις νέες ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου. «Εκλέχθηκε πρόεδρος με την εντολή να μειώσει τον πληθωρισμό και να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και κάνει το ακριβώς αντίθετο. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει, τα εργοστάσια συναρμολόγησης θα κλείσουν αν συνεχίσει με αυτούς τους δασμούς στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους, η μεταποίηση θα μειωθεί και οι άνθρωποι θα έχουν λιγότερα χρήματα στην τσέπη τους».

Η πολιτική δασμών... κοστίζει

Η πολιτική δασμών του Τραμπ πάντως έχει δημιουργήσει φόβους ότι απειλεί με ύφεση την αμερικανική οικονομία. Οι φόβοι αυτοί με τη σειρά τους έχουν προκαλέσει sell-off στο αμερικανικό χρηματιστήριο, που εξανέμισε 4 τρισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση των εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης που απαρτίζουν τον δείκτη S&P 500 σε σύγκριση με το υψηλό που κατέγραψε τον προηγούμενο μήνα, όταν ακόμα η Wall Street χαιρέτιζε μεγάλο μέρος της ατζέντας του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

