Ιράν: Δεν διαπραγματευόμαστε με τον Τραμπ υπό καθεστώς απειλών

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν έθεσε το πλαίσιο μίας μελλοντικής διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο δεν είναι άλλο από την απόσυρση των κυρώσεων

Πεζεσκιάν

«Δεν σκοπεύουμε να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ υπό το καθεστώς απειλών». Τάδε έφη ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, αντιδρώντας στο μήνυμα του Αμερικανού προέδρου για μία πιθανή έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ μαζί σου με απειλές... Κάνε ότι νομίζεις», ανέφερε χαρακτηριστκά ο πρόεδρος του Ιράν, θέτοντας ωστόσο μία βάση για μία μελλοντική διαπραγμάτευση.

