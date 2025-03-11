Ιράν: Δεν διαπραγματευόμαστε με τον Τραμπ υπό καθεστώς απειλών

«Δεν σκοπεύουμε να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ υπό το καθεστώς απειλών». Τάδε έφη ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, αντιδρώντας στο μήνυμα του Αμερικανού προέδρου για μία πιθανή έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ μαζί σου με απειλές... Κάνε ότι νομίζεις», ανέφερε χαρακτηριστκά ο πρόεδρος του Ιράν, θέτοντας ωστόσο μία βάση για μία μελλοντική διαπραγμάτευση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.