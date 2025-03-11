Γερμανία: Σε απεργιακό πυρετό ο δημόσιος τομέας

Την ώρα που τα δύο κόμματα της προαλειφόμενης γερμανικής κυβέρνησης προσπαθούν να επιτύχουν την συναίνεση και των Πρασίνων για να περάσουν από τη βουλή το μεγάλο τους «οικονομικό πακέτο», ο δημόσιος τομέας βράζει, με τα συνδικάτα να ετοιμάζονται για ευρύτερες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα, δείγμα της κοινωνικής δυσαρέσκειας που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του Χριστιανοδημοκράτη Φρίντριχ Μερτς.



Μετά τη μεγάλη απεργία της Δευτέρας, που οδήγησε στην ακύρωση 3.500 πτήσεων και «κράτησε» στο έδαφος 560.000 ταξιδιώτες, σειρά παίρνουν τώρα οι εργαζόμενοι σε τομείς του δημοσίου και των υπηρεσιών γενικότερα, με τους/τις εργαζόμενους/ες στις συγκοινωνίες, στα ταχυδρομεία, στην καθαριότητα, στους δήμους, στα νοσοκομεία, στους παιδικούς σταθμούς και στα σχολεία.

«Θυμωμένοι» εργαζόμενοι

Υπάρχει «μέγιστος θυμός» μεταξύ των εργαζομένων για το γεγονός οι εργοδότες δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει καμία προσφορά και συνεχίζουν να αδιαφορούν, δήλωσε ο επικεφαλής του συνδικάτου ver.di, Φρανκ Βέρνεκε. «Οι δημόσιοι εργοδότες πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τις διεκδικήσεις μας. Αυτό θα τους γίνει ξεκάθαρο ξανά τις επόμενες ημέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά, προεξοφλώντας νέο απεργιακό κύμα.



Ήδη την Τρίτη ξεκίνησαν προειδοποιητικές εικοσιτετράωρες απεργίες σε πολλά κρατίδια της χώρας στον τομέα των συγκοινωνιών, ενώ στα αεροδρόμια συνεχιζόταν η αναταραχή από τις ακυρώσεις πτήσεων της προηγούμενης ημέρας, που έφεραν άνω κάτω το πρόγραμμα δρομολογίων. Μόνο στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης έμειναν καθηλωμένες 1.070 πτήσεις την Δευτέρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσπάθεια ομαλοποίησης της κατάστασης τις επόμενες ημέρες.

Τι ζητούν τα συνδικάτα

Το συνδικάτο ver.di είχε καλέσει σε απεργία τους δημόσιους υπαλλήλους των φορέων εκμετάλλευσης αεροδρομίων, τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης και τους υπαλλήλους στα σημεία ελέγχου εναέριας ασφάλειας. Το υπόβαθρο αυτών των κινητοποιήσεων αφορά σημαντικές μισθολογικές διαφορές: Στις συλλογικές διαπραγματεύσεις το συνδικάτο απαιτεί, μεταξύ άλλων, αύξηση μισθού 8%, αλλά τουλάχιστον 350 ευρώ περισσότερα το μήνα καθώς και τρεις επιπλέον ημέρες άδειας. Οι εργοδότες δεν έχουν ακόμη υποβάλει συγκεκριμένη προσφορά. Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων έχει προγραμματιστεί για αυτήν την Παρασκευή (14 Μαρτίου) στο Πότσνταμ.



Στον τομέα της ασφάλειας πτήσεων, το ver.di ζητά, μεταξύ άλλων, βελτίωση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 30 ημέρες αργίας και επιπλέον διακοπές για εργασία με βάρδιες. Οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συλλογική σύμβαση με την Ομοσπονδιακή Ένωση Εταιρειών Ασφάλειας Αεροπορίας δεν θα επαναληφθούν πριν από τις 26 και 27 Μαρτίου.

Περιμένοντας τις πολιτικές εξελίξεις

Ανάλογου ύψους αυξήσεις διεκδικούν τα συνδικάτα και για άλλους τομείς υπηρεσιών, την ώρα που η Γερμανία παραμένει ουσιαστικά χωρίς προϋπολογισμό, λόγω των πολιτικών εξελίξεων των τελευταίων μηνών και αυτό δυσκολεύει τις διοικήσεις δημόσιων επιχειρήσεων να «ανοίξουν τα χαρτιά τους», ενώ ταυτόχρονα αυξάνει και την αβεβαιότητα για τις επόμενες εξελίξεις.



Αυτό διογκώνει προφανώς και την πίεση προς τους Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες, που διαβουλεύονται για τον σχηματισμό κυβέρνησης να τελειώνουν μια ώρα αρχύτερα, επιδιώκουν όμως και την συγκατάθεση των Πρασίνων για να εγκριθούν αλλαγές, που θα έχουν και συνταγματικό χαρακτήρα. Την ίδια στιγμή κριτική για τα όσα έχουν γίνει γνωστά για το πλαίσιο συμφωνίας των δύο κομμάτων έρχεται σχεδόν από όλες τις πλευρές της οικονομίας, δηλαδή και από συνδικάτα, αλλά και από εργοδοτικές οργανώσεις και ακαδημαϊκούς εκπροσώπους της οικονομίας.



Η Γερμανία συνεχίζει να διανύει μια ταραγμένη περίοδο, με την κοινωνία να περιμένει «ανακούφιση» μετά τα χρόνια των κρίσεων και του πληθωρισμού και τον επιχειρηματικό κόσμο να απαιτεί περισσότερα «κίνητρα και διευκολύνσεις». Αν οι ηγεσίες CDU/CSU και SPD έχουν τα μέσα να λύσουν αυτή την εξίσωση παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.