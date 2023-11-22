Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους που κρατά η Χαμάς - Ανάμεσά τους και 40 παιδιά

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα συμφωνία που προβλέπει την απελευθέρωση 50 από τους περίπου 240 ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 150 Παλαιστίνιων κρατουμένων και την κήρυξη τετραήμερης παύσης στις εχθροπραξίες.

Ακολουθούν όσα γνωρίζουμε για τους ομήρους.

Ποιοι είναι οι όμηροι

Ένοπλοι της Χαμάς εξαπέλυσαν αιματηρή επίθεση εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και αιχμαλωτίζοντας περίπου 240 ομήρους, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Μεταξύ των ομήρων είναι Ισραηλινοί πολίτες, αλλά και πολλοί άνθρωποι με ξένη ή διπλή υπηκοότητα από περίπου 40 χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Ταϊλάνδη, η Βρετανία, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Γερμανία, η Χιλή, η Ισπανία και η Πορτογαλία, έχει επισημάνει το Ισραήλ.

Όπως έχουν μεταδώσει ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, έως και 40 από τους ομήρους είναι παιδιά, ανάμεσά τους ένα βρέφος 10 μηνών και παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τι έχει συμβεί στους ομήρους

Μέχρι στιγμής η Χαμάς έχει απελευθερώσει τέσσερις ομήρους: τις Αμερικανίδες υπηκόους Τζούντιθ Ράαναν (59 ετών) και την κόρη της Νάταλι Ραάναν (17 ετών) στις 20 Οκτωβρίου, επικαλούμενη «ανθρωπιστικούς λόγους» και τις Ισραηλινές Νούριτ Κούπερ, 79 ετών, και Γιοσεβέντ Λίφσιτς, 85 ετών, στις 23 Οκτωβρίου.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν απελευθερώσει έναν όμηρο, τον Ορί Μεγκιντίς, έναν στρατιώτη στη διάρκεια της χερσαίας επιχείρησής τους στη Γάζα, στις 30 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι εντόπισε τα πτώματα δύο ομήρων στην πόλη της Γάζας, μεταξύ των οποίων αυτό της 19χρονης στρατιώτη Νόα Μαρσιάνο.

Η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού κινήματος Ισλαμικός Τζιχάντ, που συμμετείχε στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης τον θάνατο ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου, αλλά δεν έδωσε πληροφορίες για την ταυτότητά του.

Πού κρατούνται οι όμηροι

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι κρύβει τους ομήρους «σε ασφαλείς τοποθεσίες και τούνελ» στη Γάζα. Το Ισραήλ αναφέρει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση διαθέτει ένα τεράστιο υπόγειο δίκτυο, από όπου διευθύνει τις επιχειρήσεις της, ενώ το χρησιμοποιεί για την αποθήκευση όπλων και τη μετακίνηση των μαχητών της.

Η Λίφσιτς δήλωσε ότι μεταφέρθηκε σε υπόγειες σήραγγες, τις οποίες συνέκρινε με ιστό αράχνης.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επισημάνει ότι έχει εντοπίσει στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία κάποιοι από τους ομήρους κρατήθηκαν μέσα ή κάτω από νοσοκομεία.

Σε ποιες συνθήκες κρατούνται

Η Λίφσιτς επεσήμανε ότι οι όμηροι ήταν χωρισμένοι σε μικρές ομάδες. Πρόσθεσε ότι η ίδια και μερικοί άλλοι κοιμόντουσαν σε στρώματα στο πάτωμα των τούνελ. Γιατροί τους προσέφεραν φροντίδα, ενώ η Χαμάς διασφάλιζε καλές συνθήκες υγιεινής.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το παλαιστινιακό κίνημα τον Οκτώβριο έδειχνε μια 21χρονη Γαλλίδα όμηρο να δέχεται φροντίδα από γιατρό για τον τραυματισμό στο χέρι της.

Η Χαμάς δημοσίευσε ακόμη ένα βίντεο τον Οκτώβριο που έδειχνε τρεις γυναίκες ομήρους να καταγγέλλουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο ίδιος δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν για «σκληρή προπαγάνδα».

Πώς έχουν αντιδράσει οι Ισραηλινοί

Συγγενείς των ομήρων και χιλιάδες υποστηρικτές τους πιέζουν την ισραηλινή κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στην απελευθέρωση τους, φοβούμενοι ότι θα σκοτωθούν στις αεροπορικές επιδρομές και τη χερσαία επιχείρηση που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ στη Γάζα.

Το Σάββατο ολοκληρώθηκε πορεία πέντε ημερών που είχαν ξεκινήσει χιλιάδες άνθρωποι από το Τελ Αβίβ ως την Ιερουσαλήμ, με στόχο να πιέσουν την ισραηλινή κυβέρνηση να ενεργήσει για την απελευθέρωση των ομήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

