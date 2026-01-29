Κάλας: Προς ένταξη στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμπεριλάβει, κατά πάσα πιθανότητα, τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας, ενόψει του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών.

«Επιβάλλουμε νέες κυρώσεις στο Ιράν και επίσης αναμένω ότι θα εντάξουμε τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Όπως διευκρίνισε η ΕΕ αναμένεται να επιβάλλει νέες κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα του ιρανικού καθεστώτος που ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Παρ' όλα αυτά, η Κάλας δήλωσε ότι αναμένει πως οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τεχεράνη και μετά την ένταξη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων.





Πηγή: skai.gr

