Αποκλείει κάθε ενδεχόμενο να «μπλόκαρε» το τιμόνι του μοιραίου οχήματος κατά την προσπέραση ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς, ο οποίος μιλώντας στο skai.gr παρέθεσε τη δική του εκτίμηση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία που οδήγησε στον θάνατο 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

«Από τη μακρόχρονη εμπειρία μου πάνω στη διερεύνηση τροχαίων και μηχανολογικών βλαβών, το αποκλείω 1.000%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού το βαν κάνει προσπέραση, την ολοκληρώνει με επιτυχία και αντί να επανέλθει στο κανονικό ρεύμα, συνεχίζει να καβαλά τη διπλή γραμμή σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων.

Ο κ. Μαδιάς σημειώνει πως δεν τίθεται ζήτημα ομίχλης, καθώς το βαν έχει ορατότητα και βλέπει το κόκκινο φορτηγό να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και στιγμιαία κάνει ελιγμό προς τα αριστερά υπό γωνία 20-25 μοιρών, πηγαίνοντας κατευθείαν πάνω στον κινούμενο στόχο, χωρίς να έχει συντελεστεί κανένας αποφευκτικός ελιγμός ούτε φρενάρισμα.

«Είναι σαφές πως έρχεται στο αντίθετο ρεύμα άλλο όχημα, φαίνεται και το χρώμα ότι είναι κόκκινο. Γιατί να κάνει προσπέραση λοιπόν; Ας πάει κανονικά στο δεξιό ρεύμα. Το μοιραίο όχημα δεν κάνει ούτε έναν αποφευκτικό ελιγμό, ούτε μικρής ή μεγάλης έκτασης τροχοπέδηση. Ακόμη και να βγάλουμε από την εξίσωση, να εξαφανίσουμε εντελώς το φορτηγό, το βανάκι θα κινούνταν εκτός δρόμου στα παρακείμενα χωράφια».

Τέλος, εξηγεί πως ο συγκεκριμένος δρόμος έτσι όπως ήταν συνέβαλε τα μέγιστα για να γίνει αυτό το δυστύχημα. «Οι πληροφορίες μου από τη Ρουμανία είναι ότι στον δρόμο αυτόν έχουμε 60-70 νεκρούς τον χρόνο, με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση και χωρίς μπάρες ασφαλείας εθνικών οδών. Είναι κυριολεκτικά καρμανιόλα, όπως καρμανιόλα είναι και όλοι οι επαρχιωτικοί δρόμοι στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι χώρες είναι πρωταθλητές στα τροχαία σε όλην την Ευρώπη».

