Πακιστάν: Ενισχυμένους ελέγχους ασφαλείας για τον ιό Νίπα επέβαλε η χώρα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι αρχές στο Πακιστάν διέταξαν ενισχυμένους ελέγχους ασφαλείας για όσους εισέρχονται στη χώρα λόγω της επιβεβαίωσης δύο κρουσμάτων του ιού Νίπα στην Ινδία.

Η Ταϊλάνδη, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Μαλαισία, η Ινδονησία και το Βιετνάμ έχουν επίσης αυξήσει τους ελέγχους στα αεροδρόμια για την πρόληψη εξάπλωσης του ιού.

Δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό Νίπα, ο οποίος μεταδίδεται από ζώα, κυρίως φρουτοφάγες νυχτερίδες, ή από μολυσμένα τρόφιμα.

Οι αρχές στο Πακιστάν διέταξαν ενισχυμένους ελέγχους ασφαλείας για όσους εισέρχονται στη χώρα για τυχόν ενδείξεις μόλυνσης από τον θανατηφόρο ιό Νίπα μετά την επιβεβαίωση από την Ινδία δύο κρουσμάτων και έγινε έτσι μια ακόμη χώρα της Ασίας που αυξάνει τους ελέγχους.

Η Ταϊλάνδη, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Μαλαισία, η Ινδονησία και το Βιετνάμ έχουν όλες αυξήσει τους ελέγχους στα αεροδρόμια.

Προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό αυτόν ο οποίος μεταδίδεται στους ανθρώπους από τα ζώα--κυρίως φρουτοφάγες νυχτερίδες-- ή από μολυσμένα τρόφιμα.

Μπορεί να είναι ασυμπτωματικός, αλλά συχνά είναι πολύ επικίνδυνος, με ποσοστό θνησιμότητας από 40% έως 75%, ανάλογα με την ικανότητα του τοπικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για ανίχνευση και διαχείριση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Όταν υπάρχουν συμπτώματα, αυτά περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, εμετούς και λοίμωξη του αναπνευστικού, ωστόσο σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σπασμοί και εγκεφαλίτιδα που οδηγεί σε κώμα.

Η μετάδοση ωστόσο από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν είναι εύκολη και συνήθως απαιτεί παρατεταμένη επαφή με έναν μολυσμένο.

"Έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθούν τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα παρακολούθησης στα σύνορα του Πακιστάν", ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Συνοριακές Υπηρεσίες Υγείας του Πακιστάν.

"Όλοι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους ασφαλείας με θερμική κάμερα και σε κλινική αξιολόγηση στα Σημεία Εισόδου", στα οποία περιλαμβάνονται τα λιμάνια, τα χερσαία σύνορα και τα αεροδρόμια", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι ταξιδιώτες θα χρειάζονται να παρουσιάζουν ιστορικό των κινήσεών τους κατά τις τελευταίες 21 ημέρες προκειμένουν να ελεγχθεί αν έχουν περάσει από "μολυσμένες από τον Νίπα περιοχές ή από περιοχές υψηλού κινδύνου" σε σχέση με τον ιό.

Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις ανάμεσα στο Πακιστάν και στην Ινδία και τα ταξίδια ανάμεσα στις δύο χώρες είναι υπερβολικά περιορισμένα, κυρίως από τον περασμένο χρόνο που ξέσπασαν οι χειρότερες συγκρούσεις των τελευταίων δεκαετιών τον Μάιο.

Στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ, το Ανόι, το υπουργείο Υγείας διέταξε χθες τον έλεγχο των επιβατών στο αεροδρόμιο Νόι Μπάι, κυρίως για όσους φθάνουν από την Ινδία και από το ανατολικό ινδικό κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, όπου στα τέλη Δεκεμβρίου βρέθηκαν θετικοί δύο υγειονομικοί υπάλληλοι.

Οι επιβάτες θα ελέγχονται με σαρωτές θερμοκρασίας σώματος για την ανίχνευση ύποπτων κρουσμάτων. «Αυτό επιτρέπει την έγκαιρη απομόνωση και την επιδημιολογική διερεύνηση», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Αυτό το μέτρο ακολουθεί αντίστοιχα μέτρα που έλαβαν οι αρχές στην Πόλη Χο Τσι Μινχ, την μεγαλύτερη του Βιετνάμ, οι οποίες δήλωσαν ότι έχουν αυστηροποιήσει τους υγειονομικούς ελέγχους στα διεθνή συνοριακά περάσματα.

Το υπουργείο Υγείας της Ινδίας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει 196 επαφές που συνδέονται με τα δύο κρούσματα, καμία από τις οποίες δεν εμφάνισε συμπτώματα και όλες οι εξετάσεις ήταν αρνητικές για τον ιό.

Η πρώτη επιδημία του ιού Νίπα καταγράφηκε το 1998, αφού ο ιός εξαπλώθηκε μεταξύ χοιροτρόφων στη Μαλαισία. Ο ιός πήρε το όνομά του από το χωριό της χώρας αυτής της Νοτιοανατολικής Ασίας όπου ανακαλύφθηκε.

Τα πρώτα κρούσματα στην Ινδία εντοπίστηκαν το 2001 στη Δυτική Βεγγάλη. Το 2018 επιδημία που ξέσπασε στην Κεράλα, στο νότιο τμήμα της χώρας, προκάλεσε 17 θανάτους.

Ο ΠΟΥ κατατάσσει τον Νίπα ως παθογόνο παράγοντα προτεραιότητας. Η Ινδία αναφέρει τακτικά σποραδικές μολύνσεις, ιδιαίτερα στην Κεράλα, η οποία θεωρείται μία από τις περιοχές με τον υψηλότερο κίνδυνο για τον ιό Νίπα στον κόσμο.

Από τον Δεκέμβριο του 2025, έχουν καταγραφεί 750 επιβεβαιωμένες μολύνσεις Νίπα παγκοσμίως, με 415 θανάτους, σύμφωνα με τον Συνασπισμό για Καινοτομίες Επιδημικής Ετοιμότητας, ο οποίος χρηματοδοτεί μια δοκιμή εμβολίου για να βοηθήσει στην καταπολέμηση του Νίπα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.