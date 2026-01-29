Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν μπορεί να φανταστεί τα κράτη-μέλη της ΕΕ να προχωρούν στη δημιουργία ξεχωριστού ευρωπαϊκού στρατού, εν μέσω πρόσφατων εκκλήσεων για τη συγκρότηση ευρωπαϊκής δύναμης, μεταξύ άλλων και από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους.

«Κάθε ευρωπαϊκή χώρα διαθέτει τον δικό της στρατό και οι στρατοί 23 χωρών είναι επίσης ενταγμένοι στη δομή του ΝΑΤΟ, οπότε δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα κράτη θα δημιουργήσουν έναν ξεχωριστό ευρωπαϊκό στρατό. Άρα, θα πρέπει να πρόκειται για τους ήδη υπάρχοντες στρατούς και μένει να δούμε πώς αυτό θα λειτουργήσει στην πράξη», ανέφερε ενόψει συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Όπως πρόσθεσε, «είναι κατανοητό ότι στον στρατιωτικό τομέα πρέπει να υπάρχει μια απολύτως σαφής αλυσίδα διοίκησης, ώστε όταν συμβεί κάτι να είναι ξεκάθαρο ποιος δίνει εντολές και σε ποιον. Αν δημιουργήσουμε παράλληλες δομές, τότε απλώς θα θολώσουμε την εικόνα».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέρριψε επίσης τις εκκλήσεις ορισμένων κορυφαίων Ευρωπαίων πολιτικών για τη δημιουργία ξεχωριστού ευρωπαϊκού στρατού, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από αμφιβολίες σχετικά με τη δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ στην ασφάλεια της Ευρώπης, αμφιβολίες που εντάθηκαν λόγω των εντάσεων γύρω από τη Γροιλανδία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.