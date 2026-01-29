Παραφράζοντας τον τίτλο του παλιότερου, θρυλικού πλέον τραγουδιού του "Streets of Philadelphia", ο Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen) σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, μόλις κυκλοφόρησε νέο τραγούδι, το οποίο τιτλοφόρησε "Streets of Minneapolis", με αφορμή τα τελευταία γεγονότα στην Μινεάπολη.

Ο αστέρας της αμερικανικής ροκ μουσικής καταφέρεται εναντίον της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ και την δράση της υπηρεσίας ICE, μετά τον θάνατο δυο Αμερικανών, της Ρενε Γκουντ και του Αλεξ Πρέτι, στη μητρόπολη του αμερικανικού Βορρά από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και σας το παρουσιάζω σήμερα, σε αντίδραση στην κρατική τρομοκρατία που πλάκωσε στη Μινεάπολη», εξήγησε ο αστέρας της ροκ μέσω Instagram.

Ο Σπρίγστιν τόνισε πως αφιερώνει το νέο τραγούδι «στους κατοίκους της Μινεάπολης, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη των δυο θυμάτων».

«Ο ιδιωτικός στρατός του βασιλιά Τραμπ από το DHS», με «πιστόλια στις ζώνες» πήγε στη Μινεάπολη «να επιβάλλει το νόμο, ή αυτό το παραμύθι μας είπαν», αναφέρουν μερικοί από τους πρώτους στίχους.

«Οι ομοσπονδιακοί τραμπούκοι του Τραμπ/τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στο στήθος/μετά ακούσαμε πυροβολισμούς/κι ο Άλεξ Πρέτι έμεινε να κείτεται στο χιόνι νεκρός», συνεχίζει το τραγούδι.

«Δική μας Μινεάπολη, ακούω τη φωνή σου/καθώς τραγουδάς στη ματωμένη καταχνιά/θα θυμόμαστε τα ονόματα αυτών που σκότωσαν/στους δρόμους της Μινεάπολης», τραγουδά ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

Φωνή που συχνά εκφράζει την παραμελημένη Αμερική επί πενήντα χρόνια, ο Μπρους Σπρίνγκστιν ουδέποτε δίστασε να επικρίνει τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου «δεν καταλαβαίνει αυτή τη χώρα, την ιστορία της, ή τι σημαίνει να είσαι αληθινά Αμερικανός», έκρινε ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται από την πλευρά του επίσης συχνά, γενικά με μειωτικό τόνο, στον Μπρους Σπρίνγκστιν: τον βρίσκει «πολύ υπερτιμημένο». Ο άλλοτε αστέρας της «ριάλιτι» τηλεόρασης έχει καταφερθεί εναντίον κι άλλων αστεριών της μουσικής που έχουν ταχθεί εναντίον του, όπως η Μπιγιονσέ ή η Τέιλορ Σουίφτ.

Πηγή: skai.gr

