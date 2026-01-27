Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ νεκροί σε τροχαίο στη Ρουμανία - 3 οι τραυματίες - Όλες οι εξελίξεις

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι.

Κλιμάκιο της πρεσβείας μεταβαίνει στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από τη ρουμανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα, ένα μικρό βαν που ταξίδευε από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, προσπάθησε να προσπεράσει κοντά στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ της Ρουμανίας, και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο, μετά εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση όπου και συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Πέραν των επτά νεκρών, υπάρχουν τρεις ακόμη τραυματίες.

Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατό να «σηκωθούν» ελικόπτερα ενώ όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Άμεσης Βοήθειας που μετέβη στο σημείο του δυστυχήματος «... το βυτιοφόρο ήταν γεμάτο με αλκοόλ, το οποίο ευτυχώς - ως προς αυτό το κομμάτι τουλάχιστον - δεν πήρε φωτιά».

Από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και την Κατερίνη 4 από του φιλάθλους

Το βαν το οποίο μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ φαίνεται πως ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αλεξανδρειας Ημαθίας Παναγιώτης Γκυρίνης τρία από τα θύματα ηλικίας (25-27 ετών) κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ ένα 4ο θύμα έχει καταγωγή από την Πιερία.

