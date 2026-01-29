Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας, μετά από επίθεση σε βάρος ζευγαριού την ώρα που πραγματοποιούσε ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21.00 στην οδό Σταδίου, σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης τραπεζικού καταστήματος. Ο δράστης, παλαιστινιακής καταγωγής, φέρεται να επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στο ζευγάρι, τραυματίζοντας τον άνδρα, ηλικίας 42 ετών, τον οποίο χτύπησε χρησιμοποιώντας σχοινί με προσαρμοσμένους γάντζους.

Στη συνέχεια, ο 28χρονος προκάλεσε φθορές στο ΑΤΜ, σπάζοντας την οθόνη του μηχανήματος, ενώ καταδίωξε το ζευγάρι, το οποίο για να προστατευθεί κατέφυγε σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Λίγη ώρα αργότερα, ο αλλοδαπός εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ το θύμα μετέβη με δικά του μέσα σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

