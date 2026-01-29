Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίσημο: Παίκτης του Ολυμπιακού ο Αντρέ Λουίζ

Την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός

Αντρέ Λουίζ

Μετά τη σπουδαία νίκη επί του Άγιαξ και την πρόκριση στα playoffs του Champions League, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και την πρώτη του μεταγραφική κίνηση για τη χειμερινή περίοδο!

Οι «ερυθρόλευκοι» επισημοποίησαν την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε, ενισχύοντας έτσι τη μεσοεπιθετική τους γραμμή ενόψει του δεύτερου μισού της χρονιάς με τα απαιτητικά ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark