Επίσημο: Παίκτης του Ολυμπιακού ο Αντρέ Λουίζ

Μετά τη σπουδαία νίκη επί του Άγιαξ και την πρόκριση στα playoffs του Champions League, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και την πρώτη του μεταγραφική κίνηση για τη χειμερινή περίοδο!

Οι «ερυθρόλευκοι» επισημοποίησαν την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε, ενισχύοντας έτσι τη μεσοεπιθετική τους γραμμή ενόψει του δεύτερου μισού της χρονιάς με τα απαιτητικά ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη.

