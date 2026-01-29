Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Σχιστού, με 3 χιλιόμετρα αναμονής προς Σκαραμαγκά.

Κίνηση καταγράφεται και: στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Αιγάλεω προς την Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ, στην Κηφισιάς, και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη και Κανελλοπούλου και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.