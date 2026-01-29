Ακυρώσεις δρομολογίων πλοίων λόγω ισχυρών ανέμων

Αλλαγές καταγράφονται σήμερα, Πέμπτη, στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ενισχυμένων ανέμων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ERTNews, από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, ακυρώθηκαν τα ταχύπλοα δελφίνια, ενώ τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα πρωινά τους δρομολόγια.

Από το λιμάνι της Ραφήνας, το πρωινό δρομολόγιο για τις Κυκλάδες εκτελείται κανονικά. Αντίθετα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο προς Μαρμάρι.

Αντίστοιχα, από το Λαύριο δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο προς Τζιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.