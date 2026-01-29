Οριστικά χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός AKTOR με τη Βιλερμπάν

Χωρίς Κέντρικ Ναν ο Παναθηναϊκός AKTOR με τη Βιλερμπάν.

Οριστικά νοκ άουτ για την αναμέτρηση (30/1, 21:45) του «τριφυλλιού» με τη γαλλική ομάδα για την 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας τέθηκε ο σούπερ σταρ των «πράσινων». Οι πιθανότητες για παρουσία του Αμερικανού γκαρντ ήταν ούτως ή άλλως ελάχιστες, από τη στιγμή που ακολούθησε ατομικό και την Τετάρτη.

Ο άλλοτε NBAer δεν ταξίδεψε για τη Γαλλία και θα αποτελέσει τη μοναδική απουσία από την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρισόν Χολμς δεν προπονήθηκε την Τετάρτη λόγω στομαχικών διαταραχών, ενώ Τζέντι Όσμαν, Ντίνος Μήτρογλου και Ομέρ Γιούρτσεβεν τέθηκαν στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.