Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριστικά χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός AKTOR με τη Βιλερμπάν

Νοκ άουτ για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βιλερμπάν είναι ο Κέντρικ Ναν

Ναν

Χωρίς Κέντρικ Ναν ο Παναθηναϊκός AKTOR με τη Βιλερμπάν.

Οριστικά νοκ άουτ για την αναμέτρηση (30/1, 21:45) του «τριφυλλιού» με τη γαλλική ομάδα για την 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας τέθηκε ο σούπερ σταρ των «πράσινων». Οι πιθανότητες για παρουσία του Αμερικανού γκαρντ ήταν ούτως ή άλλως ελάχιστες, από τη στιγμή που ακολούθησε ατομικό και την Τετάρτη.

Ο άλλοτε NBAer δεν ταξίδεψε για τη Γαλλία και θα αποτελέσει τη μοναδική απουσία από την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρισόν Χολμς δεν προπονήθηκε την Τετάρτη λόγω στομαχικών διαταραχών, ενώ Τζέντι Όσμαν, Ντίνος Μήτρογλου και Ομέρ Γιούρτσεβεν τέθηκαν στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κέντρικ Ναν Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark