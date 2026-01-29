Οι αρχές της Κίνας προχώρησαν σήμερα στην εκτέλεση 11 καταδικασμένων εγκληματιών, μελών μαφιόζικης οργάνωσης της Μιανμάρ, που πρωτοστατούσαν σε απάτες μέσω διαδικτύου, μετέδωσαν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Δικαστήριο στην επαρχία Zhejiang καταδίκασε τα μέλη της οικογένειας Ming για εγκλήματα όπως ανθρωποκτονία, παράνομη κράτηση, απάτη και λειτουργία καζίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Οι εκτελέσεις έγιναν (σ.σ. με απόφαση) από δικαστήριο της πόλης Ουεντζού, στην επαρχία Τζετζιάνγκ, στην ανατολική Κίνα, μετά την έγκριση του ανώτατου λαϊκού δικαστηρίου» της χώρας, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, χωρίς περισσότερες πληροφορίες.

China on Thursday executed 11 criminals from gangs based in northern Myanmar, including key members of telecom fraud groups.



The 11 were sentenced to death in September 2025.



The executions were carried out by a court in Wenzhou city in east China's Zhejiang Province, after… pic.twitter.com/MO1VMCce9c — China News 中国新闻网 (@Echinanews) January 29, 2026

Η οικογένεια Ming ήταν μία από τις πολλές φατρίες που διοικούσαν την ήσυχη πόλη Laukkaing της Μιανμάρ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Υπό την κυριαρχία τους, η φτωχή αυτή περιοχή μετατράπηκε σε ένα φανταχτερό κέντρο με καζίνο και περιχοές με «κόκκινα φώτα».

Οι αυτοκρατορίες απάτης τους κατέρρευσαν το 2023, όταν συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στην Κίνα από εθνοτικές πολιτοφυλακές που είχαν αναλάβει τον έλεγχο της Laukkaing στον συνεχιζόμενο εμφύλιο πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

