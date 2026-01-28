Κριστιάνο Ρονάλντο: Έκανε δώρο Rolex €52.000 στην Τζορτζίνα και το διαδίκτυο παραμιλά

Ένα πολυτελές δώρο γενεθλίων αξίας περίπου 52.500 ευρώ παρουσίασε στο Instagram η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο της χάρισε ο αρραβωνιαστικός της, ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σταρ θέλησε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τη «γυναίκα της ζωής του», καθώς εκείνη γιόρταζε τα 32α γενέθλιά της.

Η πρώην πωλήτρια μοιράστηκε με τους 72 εκατομμύρια ακολούθους της μια φωτογραφία του νέου της Rolex Lady-Datejust, το οποίο διαθέτει κόκκινο καντράν ombre, στεφάνη με διαμάντια και χρυσό λουράκι. Κατά το άνοιγμα του εμβληματικού πράσινου κουτιού, η Τζορτζίνα έδειξε επίσης το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της, αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τα νούμερα, κυριολεκτικά, ζαλίζουν…

Το νέο ρολόι προστίθεται στη συλλογή πολυτελών ρολογιών της Τζορτζίνα, η οποία εκτιμάται στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ, και περιλαμβάνει ήδη πέντε ρολόγια Rolex, τέσσερα Cartier και ένα Richard Mille.

Για την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία του ζευγαριού από δείπνο τους και έγραψε: «Χρόνια πολλά στη γυναίκα της ζωής μου!».

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν δύο κόρες, την Αλάνα και την Μπέλα, ενώ μέσω παρένθετης μητρότητας απέκτησαν τα δίδυμα Εύα Μαρία και Ματέο. Η Μπέλα είχε έναν δίδυμο αδελφό, τον Άντζελ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τη γέννησή του. Ο Ρονάλντο έχει επίσης έναν γιο, τον Κριστιάνο Τζούνιορ, από προηγούμενη σχέση. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Τζορτζίνα αυτοχαρακτηρίζεται ως μητέρα έξι παιδιών.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016 στη Μαδρίτη, όταν η Τζορτζίνα εργαζόταν ως πωλήτρια σε κατάστημα Gucci και τράβηξε την προσοχή του διάσημου ποδοσφαιριστή. Αρραβωνιάστηκαν στις αρχές του 2025, έπειτα από οκτώ χρόνια σχέσης.

Σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε αποκαλύψει ότι η Τζορτζίνα δεν έδειξε ενδιαφέρον για την αξία του δαχτυλιδιού αρραβώνων. «Ένα πράγμα που μου αρέσει είναι ότι δεν την ενδιέφερε το δαχτυλίδι. Με ρώτησε αν ήμουν ειλικρινής και της απάντησα: “Σε θέλω και θέλω να σε παντρευτώ”», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κατά την πρόταση γάμου δάκρυσε.

