Τα υψηλότερα ετήσια κέρδη από το 2007 κατέγραψε το 2025 η γερμανική τράπεζα Deutsche Bank, μετά και την ώθηση που έδωσε το καλύτερο του αναμενόμενου τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, μία μόλις ημέρα μετά την έφοδο της αστυνομίας στα γραφεία της στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη, αναλογούντα στους μετόχους, ύψους 6,12 δισ. ευρώ, έναντι 2,7 δισ. ευρώ πέρυσι, ελαφρώς υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών που εκτιμούσαν κέρδη 6 δισ. ευρώ.

Το θετικό τελικό αποτέλεσμα για έκτη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί ένα καλοδεχούμενο ορόσημο για την τράπεζα, έπειτα από μια ταραχώδη δεκαετία με μεγάλες ζημιές και τους φόβους των ρυθμιστικών αρχών ότι η τράπεζα βρισκόταν στα όριά της.

Το 2025 ολοκληρώθηκε επίσης το τριετές χρηματοοικονομικό πλάνο της τράπεζας, στο πλαίσιο του οποίου είχε δεσμευθεί -και πέτυχε- έναν βασικό στόχο κερδοφορίας, την αποκαλούμενη «απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων» (return on tangible equity), άνω του 10%.

Η τράπεζα πλέον έχει θέσει νέο στόχο για το 2028, στο 13%, τον οποίο οι αναλυτές σήμερα εκτιμούν ότι ενδέχεται να μην πετύχει.

«Αυτό μας δίνει το ισχυρότερο δυνατό θεμέλιο για την επόμενη φάση της στρατηγικής μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Ζέβινγκ.

Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 1,3 δισ. ευρώ, από 106 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις αναλυτών για κέρδη περίπου 1,12 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ότι ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από τις συναλλαγές σε προϊόντα σταθερού εισοδήματος και νομίσματα -έναν από τους μεγαλύτερους τομείς της- αυξήθηκαν κατά 7% και ξεπέρασαν τις προσδοκίες για άνοδο 4%.

Τα έσοδα στους άλλους δύο μεγάλους τομείς της Deutsche ήταν πιο υποτονικά. Συγκεκριμένα, τα έσοδα στη λιανική τραπεζική αυξήθηκαν κατά 3%, ελαφρώς χαμηλότερα των προσδοκιών για άνοδο 3,9%, ενώ στην εταιρική τραπεζική τα έσοδα κατέγραψαν μείωση 2%, μεγαλύτερη των εκτιμήσεων για πτώση περίπου 1%.

Για το 2026, η Deutsche Bank αναμένει ότι τα έσοδα θα αυξηθούν περίπου στα 33 δισ. ευρώ, από 32,1 δισ. ευρώ το 2025.

Ο οίκος αξιολόγησης S&P ανέφερε σε έκθεση την περασμένη εβδομάδα ότι τα κέρδη των γερμανικών τραπεζών θα συνεχίσουν να βελτιώνονται και μετά το 2025, εν μέρει χάρη στην αύξηση των δανείων που θα προκύψει από κυβερνητικά σχέδια δαπανών για υποδομές και άμυνα. Τον Δεκέμβριο, ο οίκος αναβάθμισε τις προοπτικές της Deutsche σε «θετικές».

Σκιά η έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας επισκιάζουν ωστόσο οι έρευνες των εισαγγελικών αρχών αυτή την εβδομάδα, οι οποίες ανέδειξαν ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στην Deutsche Bank την τελευταία δεκαετία: ελλείψεις στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που έχει οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα, αυξημένο ρυθμιστικό έλεγχο και αστυνομικές εφόδους.

Οι εισαγγελείς στη Φρανκφούρτη ανέφεραν ότι διερευνούν ακόμη μη κατονομαζόμενα άτομα και υπαλλήλους της τράπεζας. Δύο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης δήλωσαν στο Reuters ότι η υπόθεση αφορά συναλλαγές μεταξύ 2013 και 2018. Η Deutsche Bank δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές.





