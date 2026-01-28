«Η Τουρκία πουλάει τις φρεγάτες του στόλου της στην Ινδονησία» λέει ο τουρκικός Τύπος

Σκεπτικισμό προκαλεί στην Τουρκία η πώληση φρεγατών, ενώ ο προγραμματισμός ήταν να ενταχθούν στον τουρκικό πολεμικό στόλο, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Η εφημερίδα Sozcu αναφέρει: «Η Τουρκία πουλάει τις φρεγάτες του στόλου της! Οι φρεγάτες κλάσης «ΙSTIF», «ΙΖΜΙR» και «ΙCEL» πωλούνται στην Ινδονησία! - Οι Έλληνες παραλαμβάνουν νέες φρεγάτες και αυξάνεται η απειλή στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο αντιπρόεδρος CHP Γιανκί Μπαγτζιόγλου έγραψε στο Χ: «Προκαλεί σκεπτικισμό η πώληση πλοίων που έχουν κατασκευαστεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή από τη Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας, σε τρίτες χώρες με σκοπό την είσπραξη συναλλάγματος. Παρά τις προειδοποιήσεις, η πρόσφατη πώληση του περιπολικού σκάφους ανοιχτής θάλασσας κλάσης Akhisar, στη Ρουμανία που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων, και τώρα η πιθανότητα πώλησης δύο φρεγατών κλάσης İstif (TCG İzmir, TCG İçel) στο εξωτερικό, έχει αυξήσει περαιτέρω αυτές τις ανησυχίες.

Σε μια εποχή που οι στρατιωτικοί και γεωπολιτικοί κίνδυνοι αυξάνονται στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και το ναυτικό βρίσκεται υπό πίεση λόγω του αριθμού των πλατφορμών και των παλαιών πλοίων, η διάθεση των κύριων πολεμικών πλοίων πριν από την επίτευξη των στόχων ισχύος είναι απαράδεκτη από άποψη εθνικής ασφάλειας.

Σε ένα περιβάλλον όπου έχουμε δει ακόμη και τη ρητορική των Ελλήνων πολιτικών να σκληραίνει μετά την απόκτηση μιας φρεγάτας από τη Γαλλία από την Ελλάδα, πόσο αντιφατικό είναι να εξάγουμε τις δύο πολύτιμες φρεγάτες μας, που κατασκευάστηκαν για εθνικούς σκοπούς;».

Οι στόχοι του τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Στην ατζέντα της συνάντησης, που τοποθετείται μεταξύ της 10ης και της 14ης Φεβρουαρίου όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης, είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι εξελίξεις στην περιοχή και οι διμερείς οικονομικές σχέσεις.

Στόχος είναι οι δύο ηγέτες να έχουν τουλάχιστον μια τέτοια συνάντηση κάθε χρόνο, εναλλάξ στην Αθήνα και στην Άγκυρα, και να δοθεί το μήνυμα ότι μπορούν να συνομιλούν. Ωστόσο δεν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες ως προς τις ελληνοτουρκικές διαφορές

.

