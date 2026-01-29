«Έλα να βοηθήσουμε να συναντηθείς με τον Ιρανό πρόεδρο», φαίνεται να ήταν το μήνυμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκαλύπτει η Hurriyet μετά τη νέα τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δυο ηγέτες

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, η τουρκική εφημερίδα αναφέρει πως ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να αποτελέσει τον διαμεσολαβητή μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, ώστε να πέσουν οι τόνοι και οι εντάσεις. Μάλιστα, στην πρόταση Ερντογάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν φάνηκε να είναι αρνητικός.

Παράλληλα, τις επόμενες μέρες ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν θα επισκεφτεί την Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις πωλήσεις φρεγατών του τουρκικού Ναυτικού

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις πωλήσεις των φρεγατών του τουρκικού Ναυτικού, με τον ναύαρχο εν αποστρατεία Τζεμ Γκιουρντενίζ να αναφέρει:

«Το έργο της φρεγάτας κλάσης İstif ξεκίνησε εξαρχής με στόχο τη σταδιακή ανανέωση της γερασμένης δύναμης φρεγατών του Τουρκικού Ναυτικού, ιδίως των 8 φρεγατών κλάσης G που πλησιάζουν τα 50 έτη. Δώδεκα από τις 16 φρεγάτες του Ναυτικού μας είναι άνω των 39 ετών. Οκτώ φρεγάτες κλάσης G είναι άνω των 45 ετών».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Παρόλο που η απόφαση να κατευθυνθούν τα TCG İzmir και TCG İçel προς τις εξαγωγές παρείχε βραχυπρόθεσμη ανακούφιση στα ναυπηγεία, δημιούργησε ένα σημαντικό κενό τουλάχιστον 4 ετών στο πρόγραμμα ανανέωσης των φρεγατών του τουρκικού Ναυτικού και, μετά την πώληση του ενεργού περιπολικού σκάφους Akhisar στη Ρουμανία, το ναυτικό παρέκκλινε από τους στόχους σχεδιασμού δυνάμεών του για δεύτερη φορά».

Πηγή: skai.gr

