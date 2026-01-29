Υπό την επήρεια μέθης κατηγορείται ότι οδηγούσε 53χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Ασπροβάλτας τον σταμάτησαν και κατά την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

Εις βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ του επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Πηγή: skai.gr

