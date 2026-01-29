Στη δημοσιότητα έχει έρθει ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τον Άλεξ Πρέτι, τον 37χρονο που σκοτώθηκε από άνδρες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) στη Μινεάπολη, να εμπλέκεται σε καβγά με πράκτορες της υπηρεσίας 11 ημέρες πριν πέσει νεκρός.

Το βίντεο διάρκειας περίπου δύο λεπτών, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το The News Movement, αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στις 13 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη.

Πράκτορες της ICE φαίνεται να αρπάζουν τον Πρέτι και να τον ρίχνουν στο έδαφος με δύναμη, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας της κοινότητας ενάντια στην ομοσπονδιακή καταστολή στην πόλη.

Δεν είναι σαφές τι προηγήθηκε των γεγονότων που καταγράφηκαν από την κάμερα, αλλά το βίντεο δείχνει τον 37χρονο να φωνάζει σε πράκτορες και να κλωτσάει το φανάρι του αυτοκινήτου τους, καθώς απομακρύνονται.

Λίγο μετά, ένας βαριά οπλισμένος πράκτορας φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητο και να τον ρίχνει στο έδαφος, ενώ γύρω του μαζεύονται και άλλοι ένστολοι της ICE.

Η οικογένεια του 37χρονου, σύμφωνα με τον Guardian, επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας πως ο Πρέτι είχε τραυματιστεί αλλά δεν έλαβε ιατρική περίθαλψη.

Ο Μαξ Σαπίρο, ο μάρτυρας που κατέγραψε με το κινητό του το περιστατικό, δήλωσε στο αμερικανικό μέσο πως: «Τον έριξαν στο έδαφος με μεγάλη δύναμη». Tο βίντεο τελειώνει με τον Σαπίρο να πλησιάζει τον Πρέτι και να τον ρωτά αν είναι καλά, με τον 37χρονο να του απαντά: «Είμαι καλά. Είμαστε όλοι καλά; Είμαστε όλοι ασφαλείς;».

