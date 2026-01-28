Στροφή της Γαλλίας: Τρομοκράτες και επίσημα οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν

Σε μια ιστορική στροφή που ανατρέπει τις ισορροπίες στις σχέσεις Ευρώπης-Τεχεράνης, η Γαλλία εγκαταλείπει τις επιφυλάξεις της και στηρίζει πλέον επίσημα την ένταξη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ.

Tο Παρίσι απέφευγε έως τώρα να ευθυγραμμιστεί με τις άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, φοβούμενο ότι θα διέκοπτε τους δεσμούς με το Ιράν.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες και πρόκειται να εγκρίνουν νέο πακέτο κυρώσεων ως απάντηση στην καταστολή των διαδηλώσεων, κατά την οποία χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και και χιλιάδες άλλοι συνελήφθησαν.

Ωστόσο, μέχρι και νωρίτερα την Τετάρτη, η Γαλλία εμφανιζόταν διστακτική να ευθυγραμμιστεί με την πλειοψηφία των κρατών-μελών, τα οποία πιέζουν για την προσθήκη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, ακολουθώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η αφόρητη καταστολή της ειρηνικής εξέγερσης του ιρανικού λαού δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Το εξαιρετικό θάρρος που επέδειξαν απέναντι στην τυφλή βία που εξαπολύθηκε εναντίον τους δεν μπορεί να πάει χαμένο», έγραψε στο X ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, προσθέτοντας ότι η Γαλλία θα στηρίξει πλέον την ένταξη των IRGC στη λίστα.

Η γαλλική προεδρία είχε ανακοινώσει νωρίτερα τη σχετική απόφαση.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ιδρύθηκαν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 στο Ιράν, με σκοπό την προστασία του σιιτικού θεοκρατικού καθεστώτος. Διαθέτουν ισχυρή επιρροή στη χώρα, ελέγχοντας σημαντικά τμήματα της οικονομίας και των ενόπλων δυνάμεων, ενώ τους έχει ανατεθεί η εποπτεία του βαλλιστικού πυραυλικού και του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Με τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία να τάσσονται πλέον υπέρ, η απόφαση αναμένεται να εγκριθεί πολιτικά την Πέμπτη.

Ενώ ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν από καιρό πιέσει για την ένταξη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων, άλλα, με επικεφαλής τη Γαλλία, είχαν επιδείξει επιφυλακτικότητα.

Ο φόβος τους ήταν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη ρήξη των σχέσεων με το Ιράν, επηρεάζοντας τις διπλωματικές αποστολές, αλλά και βλάπτοντας τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση Ευρωπαίων πολιτών που κρατούνται σε ιρανικές φυλακές.

Το Παρίσι ανησυχούσε ιδιαίτερα για την τύχη δύο Γάλλων πολιτών που διαμένουν σήμερα στην πρεσβεία της Γαλλίας στην Τεχεράνη, αφού αποφυλακίστηκαν πέρυσι.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που σάρωσαν το Ιράν από τον Δεκέμβριο προκάλεσαν την πιο αιματηρή καταστολή από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, προκαλώντας διεθνή καταδίκη.

Άλλοι διπλωμάτες που στηρίζουν την κίνηση δήλωσαν ότι η Ευρώπη πρέπει να στείλει ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα λόγω της έκτασης της καταστολής, δεδομένου του ρόλου των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης τόσο στην καταστολή στο εσωτερικό όσο και στις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, τις οποίες χαρακτήρισαν ισοδύναμες με τρομοκρατική δράση.

