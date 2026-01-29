Λογαριασμός
Η Εσθονία θέλει να μπλοκάρει την είσοδο Ρώσων μαχητών στον χώρο Σένγκεν

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάγκνους Τσάχκνα ζητά δημιουργία «μαύρης λίστας» για όσους Ρώσους πολέμησαν στην Ουκρανία, επικαλούμενος κινδύνους ασφάλειας σε Ευρώπη

Τσάχνα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάγκνους Τσάχκνα, δήλωσε την Πέμπτη ότι επιθυμεί να τεθούν σε «μαύρη λίστα» όλοι οι Ρώσοι που έχουν πολεμήσει στην Ουκρανία, προκειμένου να τους απαγορευτεί η είσοδος στη ζώνη Σένγκεν.

«Μπορείτε να φανταστείτε αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες πρώην μαχητές και εγκληματίες να έρχονται εδώ και τι πρόκειται να κάνουν», είπε σε δημοσιογράφους. «Θα κάνουν πολλά κακά πράγματα».

