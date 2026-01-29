Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάγκνους Τσάχκνα, δήλωσε την Πέμπτη ότι επιθυμεί να τεθούν σε «μαύρη λίστα» όλοι οι Ρώσοι που έχουν πολεμήσει στην Ουκρανία, προκειμένου να τους απαγορευτεί η είσοδος στη ζώνη Σένγκεν.

«Μπορείτε να φανταστείτε αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες πρώην μαχητές και εγκληματίες να έρχονται εδώ και τι πρόκειται να κάνουν», είπε σε δημοσιογράφους. «Θα κάνουν πολλά κακά πράγματα».

Πηγή: skai.gr

