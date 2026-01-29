Εντός έδρας δύσκολη δοκιμασία για τον Ολυμπιακό!

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται απόψε (21:15, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στο κατάμεστο ΣΕΦ την Μπαρτσελόνα, για την 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, θέλοντας να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων που έχει φτιάξει!

Έχοντας βελτιώσει την σταθερότητά της και βρίσκοντας τρόπους να ξεπεράσει τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεπέρασε κατά σειρά τα εμπόδια των Μπάγερν, Παρτίζαν, Μακάμπι και Εφές, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 15-8 και παραμένοντας μια ανάσα από την κορυφή της βαθμολογίας!

Απόψε οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους ένα πιο δύσκολο εμπόδιο, κόντρα σε μία ομάδα η οποία φιγουράρει στις πρώτες θέσεις, και ενώ η επόμενη εβδομάδα είναι διπλής αγωνιστικής, με αναμετρήσεις κόντρα σε Dubai BC (3/2, εκτός έδρας) και Βίρτους Μπολόνια (6/2, εντός).

Στα αγωνιστικά, στις γνωστές απουσίες των Νόρις και Νιλικίνα προστέθηκε εκείνη του Παπανικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από οσφυαλγία και δεν θα είναι έτοιμος για να συμπεριληφθεί στη δωδεκάδα. Από την άλλη, ξανά διαθέσιμοι είναι Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, ενώ πιθανότατα θα παρακολουθήσουμε και το ντεμπούτο του Κόρι Τζόσεφ!

«Κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι στη Βαρκελώνη. Είναι το μοναδικό ματς που δεν χτυπήσαμε εκεί. Η ομάδα μας με αφορμή αυτό το ματς έδειξε βελτίωση. Φυσικά περιμένουμε να απαντήσουμε με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Όλα τα σημαντικά εκεί δεν τα κάναμε. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Η Ευρωλίγκα δείχνει πως οι ίδιες ομάδες μπορούν να παίξουν διαφορετικά μεταξύ τους. Θα παίξουμε καλύτερα και με τον κόσμο μας θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αναμέτρησης ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Όσον αφορά την Μπαρτσελόνα, βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 16-8, έχοντας μόλις μία ήττα, αυτή στο Clasico, στις 6 πιο πρόσφατες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας. Την προηγούμενη εβδομάδα νίκησε Dubai BC (91-89, εντός) και Βιλερμπάν (98-91, εκτός), παρουσιάζοντας σαφώς βελτιωμένο αγωνιστικό πρόσωπο από τότε που ανέλαβε τα ηνία της ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Τσάβι Πασκουάλ. Την επόμενη εβδομάδα θα αντιμετωπίσει Φενέρμπαχτσε και Μπασκόνια.

ανά διαθέσιμος ο Κλάιμπερν, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό. Μοναδική απουσία αυτή του Νούνιεθ. «Είναι ένα από τα πιο δύσκολα γήπεδα της διοργάνωσης, μια ομάδα που παίζει πολύ καλά, κερδίζοντας επτά από τα τελευταία οκτώ παιχνίδια της και είναι πολύ σταθερή στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που τρέχει περισσότερο στην έδρα της και σουτάρει τρίποντα πιο γρήγορα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ελέγξουμε. Και επιπλέον, έχουν ένα στυλ παιχνιδιού όπου αναζητούν συνεχώς το καλύτερο πλεονέκτημα. Πρακτικά δεν σπαταλούν ούτε ένα σουτ μέχρι να βρουν την καλύτερη επιλογή, ακόμη κι αν φτάσουν στα τελευταία δευτερόλεπτα», δήλωσε ο προπονητής της Μπάρτσα.

Στη συνάντηση των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο, 12 του περασμένου Δεκέμβρη στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», η Μπαρτσελόνα είχε επικρατήσει με 98-85, έχοντας για κορυφαίους τους Κλάιμπερν (28π) και Πάντερ (24π).

