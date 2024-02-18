Κάιρο: Απαράδεκτος ο εκτοπισμός Παλαιστινίων από τη Γάζα - Θα αντιμετωπίσουμε τους αμάχους με ανθρωπιά

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε χθες Σάββατο ότι, αν και η χώρα του θα αντιμετωπίσει με ανθρωπιά τους αμάχους, ο εκτοπισμός των Παλαιστίνιων από τη Λωρίδα της Γάζας είναι απαράδεκτος.

«Δεν είναι πρόθεσή μας να προσφέρουμε ασφαλείς περιοχές ή εγκαταστάσεις, αλλά αναγκαστικά, αν αυτό προκύψει, θα αντιμετωπίσουμε (τους Παλαιστίνιους) με την απαραίτητη ανθρωπιά» τόνισε ο Σάμεχ Σούκρι από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Το Reuters μετέδωσε την Παρασκευή ότι η Αίγυπτος προετοιμάζει μια περιοχή στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας όπου θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν Παλαιστίνιοι σε περίπτωση που η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα ωθήσει τους αμάχους να περάσουν τα σύνορα. Πηγές χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή προληπτική. Η Αίγυπτος έχει διαψεύσει επανειλημμένα ότι κάνει τέτοιου είδους προετοιμασίες.

«Είναι εντελώς υποθετικά. Ασχολούμαστε τακτικά με τη συντήρηση των συνόρων μας, οπότε πιστεύω ότι εξάγονται βιαστικά συμπεράσματα για το είδος των δραστηριοτήτων» εξήγησε ο Σούκι σχολιάζοντας τις δραστηριότητες κοντά στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας.

Ξεχωριστά ο κυβερνήτης του Βόρειου Σινά δήλωσε χθες ότι οι αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις δημιουργούν μια επιμελητειακη ζώνη για την υποδοχή βοήθειας για τη Γάζα. Η περιοχή που δημιουργείται περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης για φορτηγά, αποθήκες, διοικητικά γραφεία και χώρους φιλοξενίας για οδηγούς, εξήγησε.

Η Αίγυπτος έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία της για το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα να ωθήσουν τους κατοίκους του θύλακα να αναζητήσουν καταφύγιο στο Σινά, κάτι που το Κάιρο -όπως και άλλες αραβικές χώρες- έχει χαρακτηρίσει εντελώς απαράδεκτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

