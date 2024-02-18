Μπάιντεν: «Θα δώσω μάχη οι Ουκρανοί να λάβουν τα πυρομαχικά που χρειάζονται»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Σάββατο πως εξέφρασε στον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη «σιγουριά» του πως η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας θα ξαναρχίσει, παρότι συνεχίζει να εμποδίζεται στο Κογκρέσο.

«Μίλησα με τον Ζελένσκι μετά το μεσημέρι για να του πω ότι έχω τη σιγουριά πως θα εξασφαλίσουμε τα χρήματα», είπε ο κ. Μπάιντεν σε δημοσιογράφους, ενώ ο ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε στο Μόναχο έκκληση στη Δύση να στείλει στον στρατό του περισσότερα όπλα και πυρομαχικά, μερικές ώρες αφού η Ρωσία γνωστοποίησε πως έχει πλέον τον «πλήρη έλεγχο» στην πόλη Αβντιίβκα, στο ανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου εκτίμησε νωρίτερα χθες Σάββατο ότι η απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων και η πτώση της πόλης Αβντιίβκα είναι απόδειξη του «κόστους της απραξίας» του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Θα δώσω μάχη προκειμένου (οι Ουκρανοί) να λάβουν τα πυρομαχικά που χρειάζονται», επέμεινε ο Δημοκρατικός πρόεδρος.

Ο κ. Μπάιντεν χαρακτήρισε το ότι η στρατιωτική βοήθεια συνεχίζει να εμποδίζεται στο Κογκρέσο —οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν με οριακή πλειοψηφία τη Βουλή των Αντιπροσώπων— «παράλογο» και «ανήθικο».

Αν δεν ξαναρχίσει η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ανησυχία πως κι άλλες πόλεις της Ουκρανίας θα πέσουν στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Έιντριεν Γουότσον αξίωσε οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων να εγκρίνουν «χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση» πακέτο χρηματοδότησης 60 δισεκ. δολαρίων μετά τη συμβολική νίκη των δυνάμεων της Μόσχας, που έχουν περάσει αυτές στην επίθεση μετά την αποτυχία της ουκρανικής αντεπίθεσης το περασμένο καλοκαίρι.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας αδημονεί εδώ και μήνες να εγκριθεί σε ψηφοφορία η βοήθεια που υποσχέθηκε να συνεχίσει να της προσφέρει η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος διεξάγει εκστρατεία για να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία στην προεδρία, όμως αυτό εμποδίζεται από τη Ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό την επιρροή του σχεδόν βέβαιου αντιπάλου του τον Νοέμβριο, του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε περίπτωση αποτυχίας, θα πρόκειται «για δώρο στον Πούτιν», προειδοποίησε προχθές Παρασκευή στο Μόναχο η αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, η οποία εκφράστηκε στην ετήσια διεθνή διάσκεψη για την ασφάλεια που διεξάγεται στη γερμανική πόλη.

Η απόφαση του Κιέβου να αποσύρει τα στρατεύματά του από την Αβντιίβκα ακολούθησε πολύμηνες εχθροπραξίες και την εντατικοποίηση των επιθέσεων της Ρωσίας για να καταλάβει την πόλη από τον Οκτώβριο, με μεγάλες απώλειες και στις δυο πλευρές και εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές της.

Αντιμέτωπες με μεγάλες ελλείψεις πυρομαχικών και αριθμητικό μειονέκτημα στο πεδίο της μάχης, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την απόσυρσή τους τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο. Επρόκειτο για τη «σωστή απόφαση» προκειμένου να «σωθούν όσο περισσότερες ζωές ήταν δυνατόν», εξήγησε στο Μόναχο ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.