Κάιραν Κουάζι: Το 14χρονο «παιδί θαύμα» του Ίλον Μασκ που προσελήφθη στην SpaceX και προβληματίζει με τις δηλώσεις του

Ένα 14χρονο «παιδί θαύμα», ο Κάιρον Κουάζι, είναι η τελευταία πρόσληψη του Ίλον Μασκ στη SpaceX, με τη συμπεριφορά του να προκαλεί προβληματισμό.



Ο Κουάζι πέρασε από συνέντευξη για μια θέση εργασίας στην Starlink, το τμήμα του δορυφορικού διαδικτύου της εταιρείας διαστημικών πτήσεων SpaceX του Μασκ. «Θα γίνω μέλος της πιο cool εταιρείας στον πλανήτη ως μηχανικός λογισμικού στην ομάδα μηχανικών Starlink», έγραψε μεταξύ άλλων σε μια ανάρτησή του το «πουλέν» του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου.



Αναμένεται να γίνει ο νεότερος απόφοιτος στην 172χρονη ιστορία του Πανεπιστημίου Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας και ο 6ος μικρότερος σε ηλικία απόφοιτος κολεγίου στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο Κουάζι και η μητέρα του τώρα σχεδιάζουν να μετακομίσουν από την Καλιφόρνια στο Ρέντμοντ της Ουάσιγκτον, ώστε να είναι κοντά στη δουλειά του.



Το εκπληκτικό ταξίδι του Κουάζι ξεκίνησε σε ηλικία μόλις δύο ετών, όταν αναφέρθηκε ότι μπορούσε να μιλήσει με ολόκληρες προτάσεις. Από το νηπιαγωγείο, έλεγε σε άλλα παιδιά και δασκάλους για ειδήσεις που είχε ακούσει στο ραδιόφωνο, σύμφωνα με τους Los Angeles Times. Αφού διαπίστωσε ότι η σχολική του εργασία δεν «ήταν αρκετά απαιτητική» στην τρίτη τάξη, οι γονείς του τον βοήθησαν να εγγραφεί σε ένα κοινοτικό κολέγιο στην Καλιφόρνια σε ηλικία 9 ετών. «Ένιωθα ότι μάθαινα στο επίπεδο που έπρεπε να μάθω», είπε ο Κουάζι στους LA Times. Την ίδια χρονιά τοποθετήθηκε στο 99,9ο εκατοστημόριο σε ένα τεστ IQ, είπε η οικογένειά του στο περιοδικό BrainGain.

@linkedin just sent me this notice that they are deleting my account because I'm not 16. This is the illogical, primitive nonsense that I face constantly. I can be qualified enough to land one of the most coveted engineering jobs in the world but... pic.twitter.com/ZhZxP5zwDF