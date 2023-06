«Ασφαλής Θάλασσα»: Οι Ιταλοί ξεκινούν γιγάντια επιχείρηση για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων

Ξεκινά, αύριο Σάββατο, η ετήσια μεγάλη επιχείρηση Mare Sicuro («Ασφαλής Θάλασσα») του ιταλικού Λιμενικού Σώματος, στη σκιά του πολύνεκρου ναυαγίου στην Πύλο, που καλύπτεται εκτεταμένα και από τα ιταλικά ΜΜΕ.



«Ξεκινά αύριο η θερινή επιχείρηση Mare Sicuro του Λιμενικού Σώματος. Καθημερινά 3.000 άτομα, 400 πλοία του πολεμικού ναυτικού και 16 αεροσκάφη θα εμπλέκονται κατά μήκος των ιταλικών ακτών, καθώς και στη λίμνη Garda και τη λίμνη Maggiore, έτοιμα να επέμβουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης» τονίζεται χαρακτηριστικά σε tweet του ιταλικού λιμενικού.

Al via domani l’operazione estiva Mare Sicuro della #GuardiaCostiera. Ogni giorno 3000 persone, 400 mezzi navali e 16 mezzi aerei saranno impegnati lungo le coste italiane, come pure sul Lago di Garda e sul Lago Maggiore, pronti a intervenire in caso di emergenze.#MareSicuro2023 pic.twitter.com/dPRBLggEwL