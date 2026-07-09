Το Εσουατίνι (πρώην Ζουαζιλάνδη) παρέλαβε ακόμη ένδεκα άτομα που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, αποτελώντας την τέταρτη ομάδα υπηκόων τρίτων χωρών που μεταφέρεται στην αφρικανική χώρα στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας με την Ουάσιγκτον.

Η ασκούσα χρέη κυβερνητικής εκπροσώπου, Θαμπίλε Μντλούλι, δήλωσε ότι η ομάδα, η οποία αποτελείται κυρίως από πολίτες αφρικανικών χωρών, θα παραμείνει προσωρινά στο Εσουατίνι, ενώ θα διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων της.

«Η κυβέρνηση επαναβεβαιώνει ότι, κατά τη διάρκεια της προσωρινής παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στο Βασίλειο, τα θεμελιώδη δικαιώματά τους θα γίνονται σεβαστά και θα προστατεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Εσουατίνι και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Στο πλαίσιο μιας σειράς συμφωνιών, οι περισσότερες από τις οποίες παραμένουν μυστικές και εντάσσονται στη γενικότερη αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), χιλιάδες άνθρωποι έχουν απελαθεί σε σχεδόν δύο δωδεκάδες χώρες που δεν είναι οι πατρίδες τους, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Μντλούλι υποστήριξε επίσης ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας της χώρας και των κατοίκων της όσο οι απελαθέντες παραμένουν στo Εσουατίνι.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τη συμφωνία, οι νέες αφίξεις αναμένεται να φιλοξενηθούν στις φυλακές υψίστης ασφαλείας "Matsapha".

To Εσουατίνι, μια χώρα περίπου 1,2 εκατομμυρίων κατοίκων που συνορεύει με τη Νότια Αφρική, άρχισε να δέχεται υπηκόους τρίτων χωρών που απελαύνονται από τις ΗΠΑ το 2025, στο πλαίσιο συμφωνίας για τη φιλοξενία ατόμων που δεν μπορούν να επαναπατριστούν απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Η τελευταία ομάδα είναι η τέταρτη που φτάνει στη χώρα μέσω αυτής της συμφωνίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης μεταφέρει απελαθέντες σε τρίτες χώρες όπως η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Ισημερινή Γουινέα, η Σιέρα Λεόνε και η Δημοκρατία του Κονγκό, αναζητώντας προορισμούς για μετανάστες των οποίων ο επαναπατρισμός δεν είναι εφικτός.

Η κυβέρνηση της Εσουατίνι δεν έχει δημοσιοποιήσει τους όρους της συμφωνίας με την Ουάσιγκτον ούτε έχει αποκαλύψει τις εθνικότητες, το νομικό καθεστώς ή τη διάρκεια της παραμονής των απελαθέντων.

Η συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα απέλασης υπηκόων τρίτων χωρών των ΗΠΑ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες καταγγέλλουν έλλειψη διαφάνειας και κοινοβουλευτικού ελέγχου. Παράλληλα, οργανώσεις πολιτών στην Εσουατίνι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της κράτησης αλλοδαπών σε φυλακές χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι οι άνδρες θα επαναπατριστούν, αλλά ενδέχεται να παραμείνουν κρατούμενοι έως και έναν χρόνο.

Ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μζουαντίλε Μασούκου υποστήριξε ότι οι συνεχείς μεταφορές αποκαλύπτουν αδυναμία θεσμικής λογοδοσίας και προειδοποίησε πως η πρακτική αυτή κινδυνεύει να καθιερωθεί διεθνώς.

Μέχρι σήμερα, μόνο δύο από τους απελαθέντες που είχαν μεταφερθεί προηγουμένως στην Εσουατίνι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, επιστρέφοντας στην **Καμπότζη** και την **Τζαμάικα**.

Η κυβέρνηση της Εσουατίνι υπερασπίζεται τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι αντανακλά τις ανθρωπιστικές αξίες της χώρας, ενώ παράλληλα σέβεται την εθνική της κυριαρχία και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Πηγή: skai.gr

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