Βέλγιο: Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες σε εθνική οδό

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στον αυτοκινητόδρομο E411, κοντά στην περιοχή Αΐς-αν-Ρεφέιγ (Aische-en-Refail) του δήμου Εγκεζέ (Eghezée) στο Βέλγιο, όταν λεωφορείο της δημόσιας εταιρείας μεταφορών TEC τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.

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Ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο όχημα και κατάφερε να το ακινητοποιήσει στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το λεωφορείο παραδόθηκε στις φλόγες, οι οποίες εξαπλώθηκαν με εντυπωσιακή ταχύτητα.



Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο καταγράφουν τεράστιες φλόγες να καλύπτουν ολόκληρο το λεωφορείο, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονταν στον ουρανό και ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Η ένταση της φωτιάς ήταν τέτοια ώστε το όχημα καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα διάσωσής του, παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι οι επιβάτες είχαν προλάβει να απομακρυνθούν με ασφάλεια πριν οι φλόγες επεκταθούν στο εσωτερικό του λεωφορείου, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Το περιστατικό προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου E411, καθώς οι αρχές απέκλεισαν προσωρινά το σημείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατάσβεση και να απομακρυνθεί το καμένο όχημα.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες βελγικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

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