Με σφοδρή επίθεση κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ryanair την κατηγορεί ότι είναι «άχρηστη» και ότι αρκείται σε εξαγγελίες περί ανταγωνιστικότητας χωρίς να προχωρά σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Επικαλούμενη έκθεση της Γαλλικής Γερουσίας, η αεροπορική εταιρεία υποστηρίζει ότι η γαλλική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είναι «η χειρότερη στην Ευρώπη», με τις καθυστερήσεις να έχουν αυξηθεί κατά 60% σε σχέση με το 2019, προκαλώντας επιπλέον κόστος ύψους 800 εκατ. ευρώ για τις αεροπορικές εταιρείες το 2025.

Η Ryanair επισημαίνει ότι, παρά την αύξηση των τελών για τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι επιδόσεις του συστήματος επιδεινώνονται διαρκώς.

Η εταιρεία ζητά δύο βασικές παρεμβάσεις:

Να υποχρεωθούν οι ευρωπαϊκοί πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να διαθέτουν επαρκές προσωπικό για το πρώτο κύμα πρωινών πτήσεων, με πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των υπερπτήσεων κατά τη διάρκεια εθνικών απεργιών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Στις δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, άσκησε ιδιαίτερα σκληρή κριτική στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι, δύο χρόνια μετά την έκθεση του Μάριο Ντράγκι για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές εταιρείες ζητούν εδώ και χρόνια μεταρρυθμίσεις στον ευρωπαϊκό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, χωρίς – κατά την άποψή του – να υπάρχει ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ο’Λίρι επέκρινε επίσης το ισχύον σύστημα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), υποστηρίζοντας ότι επιβαρύνει τις ενδοευρωπαϊκές πτήσεις, ενώ εξαιρεί πολλές πτήσεις εκτός ΕΕ, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η Ryanair υποστηρίζει ότι η Ευρώπη διαθέτει μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές αερομεταφορών παγκοσμίως, ωστόσο θεωρεί ότι η έλλειψη μεταρρυθμίσεων στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και η αύξηση του λειτουργικού κόστους υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.



Πηγή: skai.gr

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