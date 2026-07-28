Johnson & Johnson: Με $5,5 δισ. επιχειρεί να βάλει τέλος στις αγωγές για την πούδρα

Η Johnson & Johnson προσφέρθηκε να καταβάλει έως και 5,5 δισ. δολάρια για να διευθετήσει δεκάδες χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ, στις οποίες υποστηρίζεται ότι η πούδρα για μωρά και άλλα προϊόντα της που περιέχουν ταλκ προκαλούν καρκίνο των ωοθηκών.

Η πρόταση διακανονισμού αποσκοπεί στο να κλείσει η μακροχρόνια νομική διαμάχη που βαραίνει εδώ και χρόνια την πολυεθνική.

Η J&J αρνείται ότι τα προϊόντα της με βάση το ταλκ προκάλεσαν καρκίνο και έχει αλλάξει τη σύνθεση της πασίγνωστης πούδρας για μωρά.

Ο Έρικ Χάας, αντιπρόεδρος της εταιρείας αρμόδιος για τις δικαστικές υποθέσεις, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι κατηγορίες είναι «αβάσιμες» και ότι η J&J είναι πρόθυμη να καταλήξει σε συμβιβασμό προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα. Η J&J πρότεινε να προσφέρει έως και 3 δισ. δολάρια το επόμενο έτος, χωρίς να προβλέπονται επιπλέον πληρωμές πριν από το 2028.

Η πρόταση μένει να γίνει αποδεκτή από δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν το 95% των αγωγών για καρκίνο των ωοθηκών, προτού μπορέσει να οριστικοποιηθεί, ανέφερε η J&J.

Ο Χάας δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η εταιρεία είναι πεπεισμένη ότι «τελικά θα επικρατήσει σε περαιτέρω δικαστικές διαμάχες», όπως συνέβη και στην πλειονότητα των υποθέσεων που έχουν εκδικαστεί μέχρι σήμερα.

Πρόσθεσε ότι η προτεινόμενη λύση «επιτρέπει στην εταιρεία να αφήσει πίσω της αυτό το ζήτημα» και δίνει τη δυνατότητα στη J&J να «παραμείνει επικεντρωμένη στην αποστολή της να αναπτύσσει φάρμακα και ιατρικές συσκευές που σώζουν ζωές».

Η Kenvue, η πρώην επιχειρηματική μονάδα της J&J στον τομέα της υγείας των καταναλωτών, φέρει την ευθύνη για την παιδική πούδρα της Johnson εκτός Βόρειας Αμερικής. Η Kenvue - η οποία κατέχει γνωστές μάρκες όπως Band-Aid, Listerine και Calpol - αποσχίστηκε από την J&J το 2022. Οι αγωγές εναντίον της εταιρείας σχετικά με την πούδρα είχαν ξεκινήσει από το 2009.

Νωρίτερα τον Ιούλιο, ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο έδωσε τη νίκη στην εταιρεία, αμφισβητώντας την ικανότητα κάπιων ενάγοντων να αποδείξουν ότι το ταλκ ήταν η άμεση αιτία του καρκίνου των ωοθηκών τους.

Το ταλκ είναι ένα φυσικό ορυκτό που αποτελείται από μαγνήσιο, πυρίτιο, οξυγόνο και υδρογόνο, γνωστό για την απαλή, σαπωνώδη υφή του, και χρησιμοποιείται συχνά στην πούδρα για μωρά.

Η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει αγωγές από καταναλωτές και τους επιζώντες τους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα της J&J προκάλεσαν καρκίνο λόγω μόλυνσης με αμίαντο.

Το ταλκ εξορύσσεται από το έδαφος και βρίσκεται κοντά κοιτάσματα αμιάντου, που είναι γνωστό ότι προκαλεί καρκίνο.

«Μελέτες δείχνουν ότι το ταλκ είναι ασφαλές, δεν περιέχει αμίαντο και δεν προκαλεί καρκίνο», λέει με τη σειρά της η εταιρεία.

Το 2022, η J&J ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την παραγωγή και την πώληση της πούδρας για μωρά με βάση το συστατικό σε όλο τον κόσμο, δύο χρόνια αφότου σταμάτησε τις πωλήσεις του προϊόντος στις ΗΠΑ.

«Στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας, λάβαμε την εμπορική απόφαση να αλλάξουμε την πούδρα για μωρά που θα βασίζεται εξ ολοκλήρου στο άμυλο καλαμποκιού», δήλωσε τότε η J&J.

Πηγή: skai.gr

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