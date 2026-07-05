Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady με ΛΟΑΤΚΙ+ ταξιδιώτες στα λιμάνια του Κουσάντασι και της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Η κρουαζιέρα περιλάμβανε περίπου 1.900 επιβάτες κυρίως από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία, με δρομολόγιο από την Αθήνα προς τη Βενετία και στάσεις σε ελληνικά νησιά, Τουρκία και Κροατία.

Η ταξιδιωτική εταιρεία Atlantis περιέγραφε το ταξίδι ως μια επική περιπέτεια, τονίζοντας τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης σε πολλές εξωτικές τοποθεσίες της Μεσογείου.

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Αν το πρόγραμμα αυτής της δεκαήμερης κρουαζιέρας στη Μεσόγειο δεν το εμπόδιζαν τα «ηθικά πρότυπα» και οι «οικογενειακές αξίες» των τουρκικών αρχών, περίπου 1.900 ταξιδιώτες, κυρίως από τις ΗΠΑ αλλά και από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία, θα αναχωρούσαν σήμερα από την Αθήνα με το πολυτελές πλοίο Scarlet Lady της Virgin Voyages του Ρίτσαρντ Μπράνσον για μια κρουαζιέρα «Αθήνα–Βενετία», με πρώτους σταθμούς το δημοφιλές Κουσάντασι και στη συνέχεια την Κωνσταντινούπολη.



Στην ιστοσελίδα της, η ταξιδιωτική εταιρεία Atlantis προετοίμαζε τους πελάτες της για μια «επική περιπέτεια» αυτό το καλοκαίρι, από την Αθήνα έως τη Βενετία, με το εντυπωσιακό πλοίο Scarlet Lady. «Κάντε μια βόλτα στα νησιά με φίλους από όλο τον κόσμο καθώς επισκεπτόμαστε τα ελληνικά νησιά, την Τουρκία, την Κροατία και πολλά ακόμη μέρη στην πιο εξωτική μας κρουαζιέρα στη Μεσόγειο», ανέφερε η σχετική περιγραφή.



Ωστόσο, αργά χθες, αιφνιδιαστική ενημέρωση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι οι τουρκικές αρχές γνωστοποίησαν πως δεν θα επιτρέψουν στο πλοίο να δέσει ούτε στο Κουσάντασι ούτε στην Κωνσταντινούπολη. Ως αποτέλεσμα, ανακοινώθηκε νέο δρομολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει μία ολόκληρη ημέρα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, με εκδρομές στο Κάιρο και το Αιγυπτιακό Μουσείο, καθώς και μία ημέρα στην Κρήτη, με στάση στο λιμάνι του Ηρακλείου.



Σε μήνυμά του προς τους ταξιδιώτες, ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantis Events, Ριτς Κάμπελ, δήλωσε ότι «παρά τις εξαντλητικές προσπάθειες να ανατρέψουμε αυτή την απόφαση, οι προσεγγίσεις μας στην Κωνσταντινούπολη και το Κουσάντασι ακυρώθηκαν από τις τουρκικές αρχές».

Eυρύτερες διαστάσεις

Η εταιρεία υποστήριξε ότι η απόφαση ήταν εκτός του ελέγχου της και ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την αναστάτωση. Σύμφωνα με τον Κάμπελ, ο λόγος της απαγόρευσης ήταν ότι επρόκειτο για κρουαζιέρα με ΛΟΑΤΚΙ+ ταξιδιώτες. Όπως είπε, Τούρκοι αξιωματούχοι αντιτάχθηκαν σε μια κρουαζιέρα που διαφημιζόταν ως ειδικά ναυλωμένο ταξίδι από «ομάδες γνωστές για συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τον ιστό της τουρκικής κοινωνίας και τις ηθικές μας αξίες».



Σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Bianet, το Γραφείο του Κυβερνήτη της επαρχίας Αϊδινίου, όπου βρίσκεται το Κουσάντασι, δήλωσε ότι το να επιτραπεί στο πλοίο να επισκεφθεί το λιμάνι «με μια οργάνωση όπως περιγράφεται» ήταν «εντελώς εκτός συζήτησης». Οι τοπικές αρχές φέρονται να υποστήριξαν ότι η ομάδα και οι δραστηριότητές της, τόσο στο πλοίο όσο και στην περιοχή του Κουσάντασι, ήταν ασυμβίβαστες με την κοινωνική δομή και τις ηθικές αξίες της περιοχής.



Το ζήτημα έλαβε ευρύτερες διαστάσεις, καθώς τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Γραφείο του Κυβερνήτη της Περιφέρειας Μπέγιογλου στην Κωνσταντινούπολη διέταξε το κλείσιμο του Tek Yön, ενός από τα παλαιότερα ΛΟΑΤΚΙ+ κλαμπ της πόλης. Οι αρχές δήλωσαν ότι ο χώρος είχε παραβιάσει νομικούς κανονισμούς.



Πάντως, οι κρουαζιέρες με ΛΟΑΤΚΙ ταξιδιώτες δεν είναι κάτι καινούργιο για την Τουρκία. Από το 2000, η Atlantis Events έχει διοργανώσει 13 ναυλωμένες κρουαζιέρες με περίπου 25.000 επισκέπτες προς την Κωνσταντινούπολη και άλλα τουρκικά λιμάνια. Η εταιρεία δήλωσε ότι ελπίζει να επιστρέψει στο μέλλον στην Τουρκία με νέα δρομολόγια.



Αν και η νομιμότητα των σχέσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου έχει καθιερωθεί στην Τουρκία από το 1858 και υπάρχει ηλικία συναίνεσης στα 18, δεν υπάρχουν νόμοι κατά των διακρίσεων και δεν υπάρχει πρόβλεψη για γάμους ατόμων του ίδιου φύλο. Επίσης το κυβερνών κόμμα του προέδρου Ερντογάν είναι ιδιαίτερα αρνητικό κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, με τις πορείες Pride να έχουν απαγορευτεί από το 2015.

Πηγή: Deutsche Welle

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