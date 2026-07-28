Μαζική ουκρανική επίθεση με περισσότερα από 390 drones κατά της Μόσχας – Ζημιές σε κατοικίες και συναγερμός στα αεροδρόμια

Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η περιφέρεια της Μόσχας, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, οι οποίες υποστηρίζουν ότι περισσότεροι από 390 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανέφερε μέσω Telegram ότι πάνω από 390 drones κινήθηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας, διευκρινίζοντας πως τα περισσότερα καταρρίφθηκαν σε μεγάλη απόσταση από την πόλη. Όπως υποστήριξε, 81 από αυτά αναχαιτίστηκαν ενώ κατευθύνονταν απευθείας προς τη Μόσχα.

Ζημιές σε κατοικίες και υποδομές

Ο περιφερειάρχης της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, κυρίως στις περιοχές Ντομοντέντοβο, Ποντόλσκ και Οντίντσοβο. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, προκλήθηκαν επίσης πυρκαγιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενώ ορισμένα συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι υπάρχουν τραυματίες, χωρίς ωστόσο να κάνουν λόγο για νεότερο απολογισμό θυμάτων κατά τις τελευταίες επίσημες ενημερώσεις.

Περιορισμοί στις πτήσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα TASS, RIA Novosti και Kommersant, μετέδωσαν ότι εξαιτίας της επίθεσης επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί στις πτήσεις σε αεροδρόμια της Μόσχας, καθώς ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας της ρωσικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Οι περιορισμοί ήρθησαν σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων της αεράμυνας.

Κλιμακώνεται ο πόλεμος των drones

Η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατηγική της Ουκρανίας να πλήττει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, με έμφαση σε εγκαταστάσεις εφοδιασμού, ενεργειακές υποδομές και στρατιωτικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας αποτελούν απάντηση στους συνεχείς ρωσικούς βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από σημαντικές διπλωματικές επαφές του Ζελένσκι με την αμερικανική ηγεσία, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην κλιμάκωση των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο έχουν δημοσιοποιήσει ανεξάρτητα στοιχεία που να επιτρέπουν την πλήρη επιβεβαίωση των ισχυρισμών της άλλης πλευράς, όπως συμβαίνει συχνά στις ανακοινώσεις που αφορούν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας κατά τη διάρκεια του πολέμου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.