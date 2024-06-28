Η απογοήτευση και ο εκνευρισμός που υπάρχει στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών μετά την χθεσινοβραδινή «καταστροφική» εμφάνιση του 81χρονου Τζο Μπάιντεν στο πρώτο προεδρικό ντιμπέιτ με τον Τραμπ, άνοιξε έντονα την συζήτηση για αλλαγή του υποψηφίου του κόμματος για τον Λευκό Οίκο, έστω και αν απομένουν μόνο 5 μήνες μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Πολλά στελέχη εγείρουν πλέον ζήτημα υποψηφίου – με κρίσιμη ημερομηνία για το μέλλον των Δημοκρατικών την 19η Αυγούστου, οπότε θα διεξαχθεί το Συνέδριο των Δημοκρατικών.

Όμως, πόσο εύκολο είναι να αντικαταστήσουν τον Μπάιντεν;

Αρχικά, ο μόνος που μπορεί να αποφασίσει για το αν θα αποσυρθεί από την κούρσα ή όχι είναι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ – και για κάτι τέτοιο απαιτεί συνδυαστικό «ψηστήρι» από τους κορυφαίους Δημοκρατικούς Νάνσι Πελόζι, Τσαρλς Σούμερ και Μπαράκ Ομπάμα. Κάτι τέτοιο προς το παρόν φαίνεται απίθανο αφού ο ίδιος ο Μπάιντεν μετά το ντιμπέιτ δήλωσε σε υποστηρικτές του «τα πήγαμε καλά».

Επίσης ο 81χρονος πρόεδρος έχει ήδη 3.894 «δεσμευμένους» αντιπροσώπους από την ψηφοφορία για το χρίσμα - όταν χρειάζονται μόνο 1.976 - οι οποίοι νομικά, σύμφωνα με τους κανόνες του κόμματος πρέπει να τον ξαναψηφίσουν, εάν στο Συνέδριο τεθεί θέμα αντικατάστασής του.

Ομως, εάν ο Μπάιντεν αποχωρούσε οικειοθελώς, αυτό θα σήμαινε ότι η επόμενη υποψηφιότητα θα αποφασιζόταν στο βήμα της Εθνικής Συνέλευσης των Δημοκρατικών τον Αύγουστο και οι αντιπροσώποί του θα γίνονταν «αδέσμευτοι» και θα μπορούσαν να ψηφίσουν όποιον υποψήφιο τους άρεσε.

Ναι, αλλά ποιον;

Η πρώτη, λογική επιλογή θα ήταν η νυν Αντιπρόεδρος του κόμματος Καμάλα Χάρις (Kamala Harris) αλλά όχι απαραίτητα η μόνη.

Η Καμάλα Χάρις δεν θα ήταν αυτόματα υποψήφια ούτε θα είχε την κυριότητα των εκπροσώπων του Μπάιντεν, επειδή δεν συμμετείχε σε κανένα προκριματικό ψηφοδέλτιο..

Αλλά θα ήταν το πιθανό φαβορί, δεδομένης της ιδιότητας και του κύρους της.

Οι Δημοκρατικοί ωστόσο θα μπορούσαν να επιλέξουν οποιονδήποτε υποψήφιο, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε κυβερνήτη, όπως ο Γκάβιν Νιούσομ από την Καλιφόρνια, η Γκρέτσεν Γουίτμερ από το Μίσιγκαν, ο J.B. Pritzker από το Ιλινόις και ο Τζος Σάπιρο από την Πενσυλβάνια.

Ανάμεσα στους πιθανούς υποψήφιους αντικαταστάτες του Τζο Μπάιντεν, θα μπορούσαν να ήταν και κάποιοι από τους Δημοκρατικούς που είχαν θέσει υποψηφιότητα για το χρίσμα το 2020: ο υπουργός Μεταφορών Pete Buttigieg, η γερουσιαστής Amy Klobuchar της Μινεσότα και ο γερουσιαστής Cory Booker από το Νιου Τζέρσεϊ.

Η Εθνική Συνέλευση των Δημοκρατικών θα διεξαχθεί στο Σικάγο από τις 19 έως τις 22 Αυγούστου, με κάθε πολιτεία να στέλνει ορισμένο αριθμό αντιπροσώπων

Εάν ο Μπάιντεν παραιτηθεί, το κόμμα θα πρέπει να μπει ξανά στην διαδικασία της εσωκομματικής διαδικασίας - αυτή τη φορά fast track - μεταξύ των αντιπροσώπων, έως ότου ένα άτομο συγκεντρώσει τους 1.976 ψήφων για να πάρει το χρίσμα του υποψηφίου.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα πάντως, ,ενα δεύτερο ντιμπέιτ μεταξύ Μπάιντεν και Τραμπ έχει προγραμματιστεί στο δίκτυο ABC, την 10η Σεπτεμβρίου, δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.