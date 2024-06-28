Οταν πέθανε στις 25 Ιουνίου του 2009, ο Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) είχε χρέoς άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το NBC News.

Εκείνη την περίοδο ο «Βασιλιάς της Ποπ» σχεδίαζε την περιοδεία "This Is It", η οποία συνοδευόταν από 50 συναυλίες στην O2 Arena του Λονδίνου. Πέθανε δύο εβδομάδες πριν την μεγάλη επιστροφή του αφήνοντας την περιουσία του οικονομικά δέσμια για 40 εκατομμύρια δολάρια στον διοργανωτή της περιοδείας.

Το μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε ο «βασιλιάς της ποπ», περιγράφεται λεπτομερώς σε αίτηση που κατατέθηκε από τους διαχειριστές της περιουσίας του στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας του Λος 'Αντζελες.

Χρέη πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια

«Κατά τη στιγμή του θανάτου του τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του Μάικλ Τζάκσον υπόκεινταν σε χρέη και απαιτήσεις πιστωτών ύψους άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, με ορισμένα από τα χρέη να συσσωρεύουν τόκους με εξαιρετικά υψηλά επιτόκια και ορισμένα χρέη να βρίσκονται σε αθέτηση» αναφέρεται στην αίτηση.

Επίσης επισημαίνεται, πως ο τραγουδιστής είχε δεχτεί αγωγές σε διάφορες πολιτείες και χώρες μέχρι και λίγο πριν πεθάνει, λόγω των χρεών.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στα έγγραφα οι εκτελεστές της περιουσίας του έχουν ρυθμίσει τις περισσότερες υποθέσεις.

Πλέον, απαιτείται να χρησιμοποιηθούν χρήματα από την περιουσία του Τζάκσον για την αποζημίωση των δικηγόρων και όσων διαχειρίζονται τις απαραίτητες νομικές κινήσεις, καθώς και για λοιπά έξοδα.

Τζάκσον πέθανε στην έπαυλή του στο Λος 'Αντζελες από οξεία δηλητηρίαση. Το 2011, ο γιατρός του κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για την παροχή φαρμάκου.

Η λαμπρή καριέρα του κορυφαίου μουσικού ειδώλου με πωλήσεις άνω των 400 εκατομμυρίων δίσκων περιελάμβανε 13 βραβεία Grammy, ενώ εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame δυο φορές στη ζωή του, μια με τους «Jackson 5» το 1997 και μια ως solo καλλιτέχνης το 2001.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

