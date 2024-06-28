Το χθεσινό ντιμπέιτ μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν είχε χαρακτηρισμούς, εντάσεις, προσβλητικά σχόλια αλλά και ψέματα. Τόσο ο νυν πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν όσο και ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησαν ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ αλλά ο Τραμπ θα μπορούσε να ανακηρυχθεί ο νικητής αφού είπε τουλάχιστον 30 ψέματα.

Ένα από τα βασικότερα ψέματα αφορούσε το «καυτό» για τους Ρεπουμπλικάνους ζήτημα των αμβλώσεων.Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ορισμένες πολιτείες υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών επιτρέπουν την εκτέλεση μωρών μετά τη γέννηση όπως επίσης και ότι όλοι οι νομικοί και γενικά όλοι ήθελαν την ανατροπή της απόφασης Roe vs Wade. Τόνισε επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας του δεν υπήρξαν τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως και ότι το Ιράν δε χρηματοδότησε τρομοκρατικές ομάδες όσο ήταν πρόεδρος.

Παράλληλα, υποστήριξε ψευδώς ότι οι ΗΠΑ παρείχαν περισσότερη βοήθεια στην Ουκρανία από ό,τι η Ευρώπη και τόνισε ότι ο Μπάιντεν για χρόνια αναφερόταν στους μαύρους χαρακτηρίζοντάς τους ως «σούπερ αρπακτικά», όπως και το ότι ο Μπάιντεν σχεδιάζει να τετραπλασιάσει τους φόρους.

Τέλος, ο Τραμπ ανέφερε ψευδώς ότι η τότε Πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι απέρριψε 10.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς για το Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 και ότι οι Αμερικανοί δεν πληρώνουν το κόστος των δασμών στην Κίνα και σε άλλες χώρες, όπως και το ότι η Ευρώπη δε δέχεται αμερικανικά αυτοκίνητα.

Ένα ακόμη ψέμα του Τραμπ είναι ο πρόεδρος ήταν εκείνος που έκανετην επιλογή του προγράμματος Veterans Choice μέσω του Κογκρέσου και ότι τα ψέματα του ειπώθηκαν εις βάρος του αμαύρωσαν τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020.

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης μερικά νέα ψέματα όπως ότι οι ΗΠΑ έχουν αυτήν τη στιγμή το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα και το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα μαζί με την Κίνα. Ωστόσο, και τα δύο ρεκόρ «έσπασαν» κατά τη διάρκεια που ο ίδιος ήταν στην προεδρία.

Από την πλευρά του ο Τζο Μπάιντεν είπε τουλάχιστον εννιά ψέματα ή χρησιμοποίησε παραπλανητικούς χαρακτηρισμούς κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε ψευδείς αριθμούς ενώ περιέγραψε δύο από τις βασικές πολιτικές του για το Medicare. Ισχυρίστηκε επίσης ψευδώς ότι δε σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες επί σκοπού του, επανέλαβε τη συνήθη παραπλανητική του εικόνα σχετικά με τους φορολογικούς συντελεστές στους δισεκατομμυριούχους, ισχυρίστηκε αβάσιμα ότι ο Τραμπ θέλει να εξαλείψει την κοινωνική ασφάλιση και είπε ψευδώς ότι το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 15% όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Τέλος, δήλωσε μιλώντας με ανακρίβειες ότι το συνδικάτο Συνοριοφυλακής τον είχε υποστηρίξει πριν διευκρινίσει ότι μιλούσε για υποστήριξη των πρακτόρων στο νομοσχέδιο για τα σύνορα που είχε υποστηρίξει και υπερέβαλλε αναφερόμενος στα σχόλια του Τραμπ το 2020 σχετικά με την πιθανότητα θεραπείας του Covid -19 με απολυμαντικό.

Πηγή: skai.gr

