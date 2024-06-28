Χωρίς να ανταλλάξουν χειραψία, αλλά αρκετες κατηγορίες και προσβολές ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν (Joe Biden) και ο Ρεπουμπλικάνος προκάτοχός του και νυν υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ «συγκρούστηκαν» το βράδυ της Πέμπτης (4 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ελλάδα) στην πρώτη τους τηλεμαχία ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Το ντιμπέιτ διοργανώθηκε από το CNN στην Ατλάντα της Τζόρτζια, μια από τις πολιτείες-κλειδιά για την έκβαση των εκλογών του Νοεμβρίου.

Μετά το ντιμπέιτ, όπου για άλλη μια φορά ο Τζο Μπάιντεν φάνηκε αρκετές φορές να χάνει τον ειρμό του και να αποπροσανατολίζεται, ο 81χρονος Μπάιντεν πήγε σε μια καφετέρια - φαστφουντάδικο για να συναντήσει τους υποστηρικτές του, που παρακολούθησαν από εκεί το ντιμπέιτ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ευδιάθετος και χαμογελαστός και συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, χαιρέτησε τους πελάτες του μαγαζιού ενώ πλήρωσε και τον λογαριασμό του (δεν ξέρουμε τι παρήγγειλε).

«Πιστεύω πως τα καταφέραμε καλά», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν στους υποστηρικτές του, προσθέτωντας πως είναι «δύσκολο να συζητάς με έναν ψεύτη».

Ένα δεύτερο ντιμπέιτ μεταξύ Μπάιντεν και Τραμπ έχει προγραμματιστεί στο δίκτυο ABC, την 10η Σεπτεμβρίου, δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

