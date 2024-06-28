Χωρίς να ανταλλάξουν χειραψία, ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Ρεπουμπλικάνος προκάτοχός του Ντόναλντ Τραμπ αναμετρήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (4 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ελλάδα) στo πρώτo τους debate ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου. Οι δύο υποψήφιοι συγκρούστηκαν σε πολλά θέματα: για την οικονομία, το μεταναστευτικό, τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και φυσικά για την... ηλικία τους το πιο σοβαρό ζήτημα για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι τρία χρόνια και επτά μήνες μεγαλύτερος από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όμως στη χθεσινή συζήτηση, το χάσμα μεταξύ του 81χρονου Μπάιντεν και του 78χρονου αντιπάλου του φαινόταν πολύ μεγαλύτερο. Η πιο σημαντική «δουλειά» για τον Μπάιντεν το βράδυ της Πέμπτης ήταν να καθησυχάσει τις ανησυχίες των ψηφοφόρων του για την ηλικία του, δεν τα κατάφερε όμως και ιδιαίτερα.

Ο 81χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος ήταν βραχνιασμένος και τον ταλαιπώρησε ένας βήχας στα πρώτα λεπτά του ντιμπέιτ, ενώ κάποια στιγμή φάνηκε να χάνει τον ειρμό της σκέψης του. Ωστόσο, στη συνέχεια παρουσιάστηκε πιο συγκροτημένος και εξαπέλυσε συχνά επιθέσεις στον αντίπαλό του. Περίπου στα μέσα της συζήτησης, η ομάδα του Μπάιντεν δικαιολόγησε την βραχνή φωνή του προέδρου στους δημοσιογράφους λόγω ενός κρυώματος που τον ταλαιπωρεί.

Χωρίς αντοχές ο Μπάιντεν

Κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών, όσο διήρκησε η συζήτηση, ο Τζο Μπάιντεν τις περισσότερες φορές βρισκόταν σε άμυνα. Η πρώην διευθύντρια επικοινωνίας του ίδιου του Μπάιντεν, Κέιτ Μπέντινγκφιλντ, μιλώντας στο CNN αμέσως μετά τη συζήτηση ήταν ξεκάθαρη: «Δεν υπάρχουν δύο τρόποι για αυτό, δεν ήταν μια καλή συζήτηση για τον Τζο Μπάιντεν». Όπως είπε το μεγαλύτερο πρόβλημά του ήταν να αποδείξει ότι είχε την ενέργεια και την αντοχή, και δεν το έκανε.

Καθώς η συζήτηση προχωρούσε, σαν πυγμάχος που βρισκόταν όμως την περισσότερη διάρκεια του αγώνα στα σχοινιά, ο Μπάιντεν προσπαθούσε ορισμένες φορές να επιτεθεί στον Τραμπ αλλάζοντας την δυναμική. Μερικές φορές το πετύχαινε προκαλώντας την οργή του πρώην προέδρου.

Πιο συγκεντρωμένος ο Τραμπ

Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης πιο συγκεντρωμένος, αρκετά πειθαρχημένος και ευκίνητος. Σε αρκετές περιπτώσεις τα λεγόμενά του δεν βασίστηκαν σε παραδείγματα παρά μόνο σε ισχυρισμούς χωρίς ωστόσο να μπορέσει ο Τζο Μπάιντεν να τον στριμώξει. Όταν το θέμα της συζήτησης στράφηκε στην άμβλωση, για παράδειγμα, ο πρώην πρόεδρος υποστήριξε, λανθασμένα, ότι οι Δημοκρατικοί υποστήριξαν τις αμβλώσεις. Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει αποδειχθεί ένα αδύναμο θέμα για τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους γενικά μετά την ανατροπή της απόφασης Roe vs Wade -που είχε προστατεύσει το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση- από το Ανώτατο Δικαστήριο το 2022. Αλλά οι επιθέσεις του Μπάιντεν σε μια περιοχή όπου θα μπορούσε να έχει κερδίσει καθαρούς πόντους δεν ήταν τόσο δυναμικές όσο θα έπρεπε.

Η αναμέτρησή τους χαρακτηριστήκε από προσβολές, αλληλοκατηγορίες και εντάσεις. «Είσαι ένας κλαψιάρης και έχασες την πρώτη φορά», είπε ο Μπάιντεν στον Τραμπ και τόνισε τις ποινικές καταδίκες του πρώην προέδρου. Ο Τραμπ απάντησε αναφερόμενος στον γιο του Μπάιντεν, Χάντερ, ο οποίος επίσης καταδικάστηκε πρόσφατα. Στη συνέχεια, ο Μπάιντεν αναφέρθηκε στη δίκη με την πορνοσταρ Στόρμι Ντάνιελς κατηγορώντας τον Τραμπ πως ενώ η γυναίκα του ήταν έγκυος έκανε σεξ μαζί της. «Δεν έκανα σεξ με πορνοστάρ», είπε ο Τραμπ.

Αναλυτικά τα θέματα που συζητήθηκαν

Για την οικονομία

Όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία συζήτησαν οι δύο πρόεδροι, η οικονομία ήταν από τα βασικά. «Ο πληθωρισμός σκοτώνει τη χώρα μας», ξεκίνησε ο 78χρονος πρώην πρόεδρος, που εμφανίστηκε άνετος επαναλαμβάνοντας ένα επιχείρημα που γνωρίζει ότι έχει απήχηση στους Αμερικανούς, υποστηρίζοντας ότι ο Μπάιντεν έκανε «πολύ κακή δουλειά» στον Λευκό Οίκο.

Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι η οικονομία δεν τα πήγαινε ποτέ καλύτερα παρόλο που υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του ανέφερε ότι «η οικονομία καταρρέει» και βρίσκεται σε πλήρη αταξία.

Σχετικά με την ακρίβεια ο Μπάιντεν δήλωσε πως παρέλαβε «καμμένη γη» από τη διακυβέρνηση Τραμπ και την κακή πορεία της οικονομίας ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επαναλαμβάνοντας δύο φορές πως παρέλαβε χάος.

Ο Τραμπ ανέφερε από την πλευρά του πως οι ΗΠΑ είχαν την καλύτερη οικονομία του κόσμου, η οποία χτυπήθηκε από την πανδημία. Έκανε λόγο πως η οικονομία έχει χτυπηθεί από τον πληθωρισμό και πως ο Τζο Μπάιντεν παρέλαβε μηδενικό πληθωρισμό.

Ο Τζο Μπάιντεν «δεν έκανε καλή δουλειά» και «ο πληθωρισμός σκοτώνει τη χώρα μας», είπε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας.

Οι δυο τους εξαπέλυσαν επίσης αλληλοκατηγορίες πως άφησαν τεράστιο χρέος στις ΗΠΑ. Ο νυν πρόεδρος κατηγόρησε τον Τραμπ για την εκτεταμένη μείωση φόρων «που βοήθησαν περισσότερο τους ήδη πλούσιους». Ανέφερε πως οι ΗΠΑ έπρεπε να στηρίξουν το σύστημα υγείας. Ο Τραμπ από την πλευρά του σχολίασε ότι οι μετανάστες μπαίνουν στο εθνικό σύστημα υγείας των ΗΠΑ και στερούν πολλά κονδύλια από τους Αμερικανούς.

Για το ζήτημα της άμβλωσης

Σε μια συζήτηση στην οποία κυριαρχεί η συζήτηση για την οικονομία, τον πληθωρισμό, τη μετανάστευση και την εξωτερική πολιτική, οι αμβλώσεις θα έπρεπε να ήταν το ισχυρότερο θέμα του Μπάιντεν. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ χάρισε στους υποστηρικτές των δικαιωμάτων της άμβλωσης δύο νίκες αυτόν τον μήνα. Αντίθετα, ήταν μια από τις χειρότερες στιγμές για τον Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν προσπάθησε να εξηγήσει τη στάση του κόμματός του σχετικά με τις αμβλώσεις αλλά μπερδεύτηκε αρκετές φορές δίνοντας στον Τραμπ το άνοιγμα να αναφερθεί στα εγκλήματα που έχουν διαπράξει οι μετανάστες εναντίον των Αμερικανών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα μπλοκάρει τη λήψη φαρμάκων για τις αμβλώσεις εάν εκλεγεί και ότι συμφωνεί με την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το χάπι για την άμβλωση. Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε ότι το να τεθεί το ζήτημα των αμβλώσεων στη διακριτική ευχέρεια του κράτους ήταν «ένα τρομερό πράγμα».

Ο Τραμπ παραδέχθηκε πως οι δικαστές που διόρισε «σκότωσαν» την απόφαση Roe vs Wade. «Επιστρέψαμε τη δύναμη στον λαό και αποφασίζουν πλέον οι Πολιτείες» είπε για να συμπληρώσει πως «οι Δημοκρατικοί θέλουν να σκοτώνονται τα παιδιά μετά τη γέννησή τους».

Ο Τζο Μπάιντεν ανάφερε πως αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών και για το δικαίωμα στην άμβλωση των γυναικών που πέφτουν θύματα βιασμού. Παιρνόντας στην αντεπίθεση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως οι Αμερικανίδες «πέφτουν θύματα βιασμού από τους μετανάστες που φέρνει ο Μπάιντεν», τις «σκοτώνουν και τις δολοφονούν».

«Έχουμε ένα σύνορο που είναι το πιο επικίνδυνο μέρος οπουδήποτε στον κόσμο, που θεωρείται το πιο επικίνδυνο μέρος οπουδήποτε στον κόσμο, και το άνοιξε (σ.σ. η κυβέρνηση Μπάιντεν), και αυτοί οι δολοφόνοι έρχονται στη χώρα μας, και βιάζουν και σκοτώνουν γυναίκες, και είναι τρομερό πράγμα», είπε.

Για τους πολέμους σε Ουκρανία και Γάζα

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα σεβαστεί έναν πρόεδρο δυναμικό, σε αντίθεση με τον Μπάιντεν που δήλωσε πως η Ρωσία, όπως και η Χαμάς δεν θα εισέβαλαν επί προεδρίας του.

Ο Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον του Ουκρανού προέδρου, χαρακτηρίζοντάς τον «πωλητή» που έχει πάρει πάρα πολύ στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ. «Κάθε φορά που έρχεται ο Ζελένσκι εδώ φεύγει με 60 δισ. Είναι ο καλύτερος πωλητής του κόσμου. Εγώ θέλω να σταματήσει ο πόλεμος».

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα ξεσπούσε ποτέ εάν υπήρχε ένας πραγματικός ηγέτης στον Λευκό Οίκο και δεσμεύτηκε πως, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ, θα τερματίσει «τον πόλεμο μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι» προτού αναλάβει επισήμως καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου.

Δεν έχω ακούσει τόσες πολλές χαζομάρες μαζεμένες σε τόσο λίγο χρόνο απάντησε ο Μπάιντεν και πρόσθεσε «ο Πούτιν θέλει να ανασυστήσει τη Σοβιετική αυτοκρατορία. Όσο πιο πολύ χώρο του δώσεις τόσο πιο πολύ χώρο θα πάρει. Δεν δίνουμε χρήματα στην Ουκρανία σε αυτή τη φάση, αλλά όπλα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ».

Αναφερόμενοι στον πόλεμο στη Γάζα ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Τζο Μπάιντεν, «αδύναμο Παλαιστίνιο». Ο Μπάιντεν υπερασπίστηκε την πολιτική του προς το Ισραήλ, λέγοντας πως μόνο τις βόμβες των 900 κιλών δεν έδωσε στο Ισραήλ «γιατί δεν λειτουργούν καλά σε κατοικημένες περιοχές».

Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε για να πείσει το Ισραήλ και τη Χαμάς να τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα, ο Μπάιντεν υποστήριξε ένα σχέδιο που περιελάμβανε την ανταλλαγή των ομήρων σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους αιχμαλώτους και μια συνεχή «κατάπαυση του πυρός με πρόσθετους όρους».

«Ο μόνος που θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος είναι η Χαμάς», είπε ο Μπάιντεν. «Ακόμα πιέζουμε σκληρά για να τους κάνουμε να αποδεχτούν».

Για την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο

Όταν η συζήτηση στράφηκε προς την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε απευθείας σρα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου.

Περιέγραψε πώς η χώρα, εκείνη την εποχή, «είχε σπουδαία σύνορα», ότι «ήμασταν ενεργειακά ανεξάρτητοι» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν «τους χαμηλότερους φόρους ποτέ».

Ο πρώην πρόεδρος δεν αναφέρθηκε στην ομιλία που εκφώνησε στους υποστηρικτές του πριν από την εξέγερση εκείνη την ημέρα, κατά την οποία τους ενθάρρυνε να «δείξουν δύναμη» στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν, αντίθετα, είπε ότι ο Τραμπ «ενθάρρυνε αυτούς τους ανθρώπους να πάνε στο Καπιτώλιο» και ότι ενώ το Καπιτώλιο ήταν υπό πολιορκία. Κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «κάθισε εκεί για τρεις ώρες παρακολουθώντας» τα γεγονότα ενώ το προσωπικό τον παρακαλούσε να κάνει κάτι.

Ερωτηθείς για τις πράξεις και τις αδράνειές του στην εισβολή των οπαδών του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, ο Τραμπ προσπάθησε να αποφύγει την ερώτηση και στη συνέχεια είπε: «Δεν είχα ουσιαστικά τίποτα να κάνω. Μου ζήτησαν να πάω να κάνω μια ομιλία. Η Νάνσι Πελόζι ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την 6η Ιανουαρίου».

«Δεν είπε στους υποστηρικτές του να σταματήσουν και δεν έκανε το παραμικρό. Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα θέλει να τους δώσει χάρη», ανέφερε ο Μπαίντεν.

Για την δίκη με την Στόρμι Ντάνιελς

Από το ντιμπέιτ δεν έλλειψαν και τα μπλεξίματα του Τραμπ με την δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς. Ο Ντόνλαντ Τραμπ απέρριψε τον ισχυρισμό του Μπάιντεν, λέγοντας: «Δεν έκανα σεξ με πορνοστάρ». Ο Μπάιντεν τον κατηγόρησε λέγοντας: «Κοιμήθηκες με μια πορνοστάρ όταν η γυναίκα σου ήταν 9 μηνών έγκυος».

Αφού ο Μπάιντεν αποκάλεσε τον Τραμπ καταδικασθέντα, ο Τραμπ πέρασε στην αντεπίθεση βάζοντας στην κουβέντα τον γιο του Μπάιντεν, Χάντερ Μπάιντεν, ο οποίος καταδικάστηκε για ποινικές κατηγορίες για όπλα.

«Όταν μιλάει για έναν καταδικασθέντα, ο γιος του είναι ένας καταδικασμένος εγκληματίας σε πολύ υψηλό επίπεδο», είπε ο Τραμπ.

Για το κλίμα

Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής ήταν επίσης ένα θέμα που συζήτησαν. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απέρριψε τον ισχυρισμό του πρώην προέδρου ότι έλαβε μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.

Ερωτηθείς εάν θα προβεί σε ενέργειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ δεν απάντησε αμέσως στην ερώτηση. Παρακινούμενος και πάλι από τον συντονιστή του CNN, Ντάνα Μπας, ο Τραμπ απάντησε ότι θέλει «απολύτως άψογο καθαρό νερό» και «απόλυτα καθαρό αέρα».

Για την κοινωνική ασφάλιση

Τόσο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν όσο και ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχουν υποσχεθεί επανειλημμένα να προστατεύσουν την Κοινωνική Ασφάλιση, αλλά κανένας από τους δύο δεν έχει εκδώσει λεπτομερείς προτάσεις για την αντιμετώπιση της επικείμενης αφερεγγυότητας του αγαπημένου προγράμματος δικαιωμάτων.

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την τρέχουσα κατάσταση της Κοινωνικής Ασφάλισης και του Medicare, δύο προγράμματα δικαιωμάτων στα οποία βασίζονται πολλοί Αμερικανοί, αλλά τα οποία αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα στο μέλλον.

Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε πως «εμείς θα κάνουμε τους πλούσιους να πληρώσουν το δίκαιο μερίδιό τους», σημειώνοντας πως οι πολιτικές του Τραμπ ήταν ενάντια στην κοινωνική ασφάλιση και το εθνικό σύστημα υγείας.

Παράλληλα, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν πως καταστρέφει την υγεία γιατί έρχονται εκατομμύρια μετανάστες που μένουν σε πολυτελή ξενοδοχεία και παίρνουν τα δικαιώματα των αμερικανών όσο αφορά την υγεία και παίρνουν δωρεάν ασφάλεια υγείας.

Για το αποτέλεσμα των εκλογών

Στην ερώτηση για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποδεχτεί το εκλογικό αποτέλεσμα, ο μεγιστάνας είπε πως «αν είναι δίκαιες οι εκλογές θα αποδεχτώ το αποτέλεσμα».

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι αμφιβάλλει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα δεχτεί τα αποτελέσματα των εκλογών του 2024 εάν χάσει, αποκαλώντας τον πρώην πρόεδρο «κλαψιάρη».

«Δεν αντέχετε την απώλεια», είπε ο Μπάιντεν. «Κάτι έσπασε μέσα σου όταν έχασες την τελευταία φορά».

Ο Μπάιντεν υπερασπίστηκε τον ρόλο των ΗΠΑ ως στρατιωτικής δύναμης κατηγορώντας τον Τραμπ πως είπε στον Πούτιν «κάνε ο,τι θες με την Ουκρανία».

Ο Τραμπ από την πλευρά του απάντησε κατηγορηματικά λέγοντας πως «ο Πούτιν δεν θα πάρει ποτέ τίποτα από μένα. Με αυτόν ο Πούτιν θα πάρει την Ουκρανία». Ο



Για την ηλικία τους

Τέλος, όσον αφορά ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολεί τους αμερικανους ψηφοφόρους, η ηλικία του πρώην και νυν προέδρου, ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι ο αντίπαλός του είναι μόλις λίγα χρόνια νεότερος από αυτόν, «αλλά πολύ λιγότερο ικανός».

«Πρώτα από όλα πέρασα τη μισή μου καριέρα με επικρίσεις επειδή ήμουν το νεότερο άτομο στην πολιτική… και τώρα είμαι ο μεγαλύτερος» είπε ο Μπαίντεν.

«Αυτός ο τύπος είναι τρία χρόνια νεότερος και πολύ λιγότερο ικανός», πρόσθεσε.

Ο Μπάιντεν απαριθμεί το έργο του, σε συνδυασμό με την ηλικία του. Αναφέρει πως ο Τραμπ αναφέρει τις ΗΠΑ ως μια αποτυχημένη χώρα. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν μας βλέπει έτσι.

Ο Τραμπ αναφέρει την υγεία του και το πόσο εύρωστος νιώθει και πως έχει πάρει δύο βραβεία στο γκολφ, ανώ αναφέρει πως είναι σε τέλεια φόρμα. Χτυπάει τον Μπάιντεν αναφέροντας πως έκανε τεστ γνωσιακής λειτουργίας και είναι σε τέλεια φάση. Μάλιστα ο Μπάιντεν προκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ στο γκολφ

Trump beat the shit out of Biden tonight https://t.co/NZeEDQsPiu — SELETO (@x_seleto) June 28, 2024

Ο κερδισμένος της βραδιάς

Ένα δεύτερο ντιμπέιτ μεταξύ Μπάιντεν και Τραμπ έχει προγραμματιστεί στο δίκτυο ABC, την 10η Σεπτεμβρίου, δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Σε μια γρήγορη δημοσκόπηση του CNN, οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι που παρακολούθησαν τη «μονομαχία» της Πέμπτης δήλωσαν σε ποσοστό 67% έναντι 33% είπαν ότι ο Τραμπ είχε καλύτερη επίδοση. Πριν από τη συζήτηση, το 55% των ίδιων ψηφοφόρων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση έναντι του 45%, είπαν ότι περίμεναν ότι ο Τραμπ θα είχε καλύτερες επιδόσεις από τον Μπάιντεν.

Η πλειοψηφία του 57% λέει ότι δεν έχει πραγματική εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Μπάιντεν να ηγηθεί της χώρας και το 44% ότι δεν έχει πραγματική εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Τραμπ να το κάνει.

Κανένας από τους δύο υποψήφιους δεν έχει συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία σε αυτή τη μέτρηση, αλλά ενώ μόλις το 36% των παρατηρητών του ντιμπέιτ δηλώνει τώρα ότι έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Τραμπ να ηγηθεί της χώρας, μόνο το 14% λέει το ίδιο για τον Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.