Η εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στο χθεσινό ντιμπέιτ έχει σημάνει τον κώδωνα του κινδύνου μεταξύ των κορυφαίων Δημοκρατικών, με ορισμένους να αμφισβητούν ανοιχτά εάν ο Μπάιντεν μπορεί να παραμείνει στην κορυφή του δημοκρατικού κόμματος.

«Φαινόταν λίγο αποπροσανατολισμένος. Έγινε πιο δυνατός όσο συνεχιζόταν η συζήτηση. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή, νομίζω ότι ο πανικός είχε επικρατήσει» δήλωσε ο ανώτερος πολιτικός σχολιαστής του CNN, Ντέιβιντ Άξελροντ. Σχολίασε, δε, αυτό που πολλοί ψιθύριζαν χθες το βράδυ: «Θα υπάρξουν συζητήσεις για το αν θα πρέπει να συνεχίσει».

Το ξεκίνημα δεν ήταν καθόλου καλό για τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε γραπτά μηνύματα στο Politico, οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν σύγχυση και ανησυχία παρακολουθώντας τα πρώτα λεπτά της εκδήλωσης. Ένας πρώην σύμβουλος του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο και βοηθός της εκστρατείας το χαρακτήρισε «τρομερό», προσθέτοντας ότι έπρεπε να αναρωτιούνται ξανά και ξανά: «Τι είπε μόλις; Αυτό είναι τρελό.»

Από την αρχή της συζήτησης, ο Μπάιντεν φάνηκε να δυσκολεύεται με τη φωνή του. Καθάρισε το λαιμό του, έβηξε πολλές φορές, μια κατάσταση που ο γιατρός του είχε δηλώσει προηγουμένως ότι προκαλείται λόγω παλινδρόμησης. Παλεύει επίσης με ένα κρυολόγημα τις τελευταίες ημέρες, είπαν πολλές πηγές στο CNN.

Ο φακός έπιασε αρκετές φορές τον Μπάιντεν με ένα χαμένο βλέμμα και να είναι με ανοιχτό το στόμα ενώ μιλούσε ο Τραμπ. Περιστασιακά αγωνιζόταν να τελειώσει τις σκέψεις του ή να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα σημεία, χάνοντας σημαντικό έδαφος σε ζητήματα που θα μπορούσε να πάρει άνετο προβάδισμα, όπως οι αμβλώσεις όπου οι Δημοκρατικοί έχουν προβάδισμα.

O Τραμπ σχολίασε ότι ο Μπάιντεν δεν έχει ειρμό και κάποια στιγμή είπε: «Ειλικρινά δεν ξέρω τι είπε στο τέλος αυτής της πρότασης. Νομίζω ότι ούτε ο ίδιος ξέρει».

Χρήστης του Χ ανέβασε στην πλατφόρμα ένα βίντεο 95 δευτερολέπτων με τις «χειρότερες» στιγμές του Αμερικανού προέδρου στο χθεσινό ντιμπέιτ.

Trump just released a brutal 95 second ad of Joe Biden's debate lowlights: pic.twitter.com/enusIKHhwN — End Wokeness (@EndWokeness) June 28, 2024

Ακόμα και η Καμάλα Χάρις παραδέχτηκε πως το ξεκίνημα του Τζο Μπάιντεν δεν ήταν καλό, ωστόσο, στη συνέχεια τον υπερασπίστηκε λέγοντας: «Αυτό που είδαμε απόψε είναι ο πρόεδρος να είναι αντίθετος με τον Ντόναλντ Τραμπ για όλα τα ζητήματα που έχουν σημασία για τον αμερικανικό λαό. Ναι, υπήρξε μια αργή εκκίνηση, αλλά ήταν ένα δυνατό τελείωμα. Και αυτό που έγινε πολύ σαφές κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι ότι ο Τζο Μπάιντεν αγωνίζεται για λογαριασμό του αμερικανικού λαού – επί της ουσίας, της πολιτικής, της απόδοσης», είπε η Χάρις σε συνέντευξή της στο CNN.

Δημοκρατικοί κοινοβουλευτικοί ανησυχούν, δήλωσε εργαζόμενη στο Κογκρέσο. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο γερουσιαστής για τον οποίο εργάζεται «κάθεται με άλλα σημαντικά στελέχη και πανικοβάλλεται».

Η προεκλογική εκστρατεία του Δημοκρατικού και σύμμαχοί του προσπάθησαν να δείξουν ότι δεν επηρεάστηκαν από την επίδοσή του, αλλά σίγουρα αποτελεί πλήγμα για την υποψηφιότητά του, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Περίπου στη μέση του ντιμπέιτ σύμβουλος στρατηγικής των Δημοκρατικών, που εργάστηκε στην προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν το 2020, έκανε λόγο για «καταστροφή».

«Δεν υπάρχει τρόπος να το γυρίσουμε αυτό. Η επίδοσή του τον βγάζει από την κούρσα», δήλωσε σημαντικός δωρητής των Δημοκρατικών, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, μετά το ντιμπέιτ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι θα υπάρξουν νέες πιέσεις για αλλαγή υποψηφίου στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών τον Αύγουστο, όταν θα πρέπει να επικυρωθεί και επισήμως η υποψηφιότητα του Μπάιντεν.

Ο Ντέιβιντ Άξελροντ, βασικός σύμβουλος στρατηγικής του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε στο CNN: «Θα υπάρξουν συζητήσεις για το αν θα πρέπει να συνεχίσει».

Την ώρα που ο Μπάιντεν δυσκολευόταν να τα βγάλει πέρα, ο Τραμπ έκανε αβάσιμες και συχνά αναληθείς δηλώσεις για σειρά θεμάτων, όπως ότι οι Δημοκρατικοί στηρίζουν τις παιδοκτονίες και ότι οι μετανάστες έχουν προκαλέσει κύμα εγκληματικότητας.

«Ο Τραμπ είναι ο Τραμπ, κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα του είναι μ…ίες. Αλλά ο Μπάιντεν ακούγεται γέρος. Και χαμένος. Και αυτό θα μετρήσει περισσότερο από οτιδήποτε. Μέχρι στιγμής αυτό είναι ένας απόλυτος εφιάλτης για τον Μπάιντεν», δήλωσε ο Τζο Γουόλς υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών το 2020 στο Χ.

Μπάιντεν: «Νομίζω ότι τα πήγαμε καλά»

Ο Μπάιντεν διέλυσε τις ανησυχίες για την απόδοση του στο ντιμπέιτ, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι πίστευε ότι είχε καλή απόδοση όταν επισκεπτόταν θαμώνες σε ένα Waffle House μετά τη συζήτηση.

«Νομίζω ότι τα πήγαμε καλά», είπε ο Μπάιντεν.

Όταν ρωτήθηκε για τις εκκλήσεις του να παραιτηθεί και εάν είχε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την απόδοσή του στη συζήτηση, ο Μπάιντεν επιτέθηκε στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Όχι, είναι δύσκολο να συζητήσεις με έναν ψεύτη», προσθέτοντας ότι έχει πονόλαιμο.

Τόσο ο Μπάιντεν όσο και ο 78χρονος Τραμπ -- οι δύο γηραιότεροι υποψήφιοι για την προεδρία στην ιστορία των ΗΠΑ-- δέχονται πιέσεις να αποδείξουν ότι είναι σωματικά και πνευματικά ικανοί για τα καθήκοντα του προέδρου.

Αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν Μπάιντεν και Τραμπ στήθος με στήθος, στις πιο αμφίρροπες πολιτείες που συνήθως κρίνουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών προηγείται ο Ρεπουμπλικάνος. Ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και πολλοί Αμερικανοί δεν έχουν αποφασίσει ακόμη ποιον θα επιλέξουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.