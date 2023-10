«Στόχος ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας είναι να μην υπάρξει κλιμάκωση», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας για τον πόλεμο στο Ισραήλ Κόσμος 16:54, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο έκανε λόγο για «ασύλληπτη βία», αναφερόμενος στην επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, αλλά ζήτησε «να μην την συγχέουν με τον παλαιστινιακό λαό»