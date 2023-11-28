ΗΠΑ: Οι πτήσεις drones πάνω από τη Γάζα ανεστάλησαν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκάφων (drones) πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, επιβεβαίωσε απόψε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, δεν διεξάγουμε πτήσεις ISR (σ.σ. Συλλογής Πληροφοριών, Παρακολούθησης και Αναγνώρισης). Έχουν ανασταλεί επί του παρόντος», ανέφερε ο ταξίαρχος της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας Πάτρικ Ράιντερ σε συνέντευξη Τύπου.

Αμερικανικά drones εκτελούσαν μέχρι πρότινος πτήσεις πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να ενισχύσουν τις έρευνες για τον εντοπισμό αμερικανών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.