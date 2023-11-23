Μετά την αποτυχία των επιθέσεων με τεθωρακισμένα, ο ρωσικός στρατός στέλνει τώρα τους άνδρες του «κατά κύματα» για να προσπαθήσει να περικυκλώσει την Αβντιίβκα, με τεράστιες απώλειες, όπως στο Μπαχμούτ, σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιώτες που υπερασπίζονται αυτή την πόλη στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Όλα τα χωράφια είναι απλά σπαρμένα με πτώματα. Οι Ρώσοι προσπαθούν να εξαντλήσουν τις γραμμές μας με συνεχή κύματα επιθέσεων» χερσαίων δυνάμεων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ολεξάντρ, υποδιοικητής σε ουκρανικό τάγμα της 47ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας, ενώ βρισκόταν κοντά σε αυτή τη βιομηχανική πόλη του Ντονμπάς.

Η Αβντιίβκα, με περίπου 30.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, έχει σήμερα καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και μετά βίας ζουν εκεί 1.500 άνθρωποι παρά τις αδιάκοπες συγκρούσεις και τους βομβαρδισμούς γύρω από αυτήν.

Εδώ και εννέα χρόνια, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν οχυρωθεί σε ισχυρά χαρακώματα, κυρίως στον νότο, όπου τα τελευταία προάστια απέχουν μόλις 5 χλμ από αυτά του Ντονέτσκ, της πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο.

Η πόλη σηματοδοτεί τη γραμμή του μετώπου σε αυτή την περιοχή και συμβολίζει την ουκρανική αντίσταση.

Ωστόσο, στις αρχές Οκτωβρίου, οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση με στόχο να περικυκλώσουν και στη συνέχεια να καταλάβουν την πόλη.

«Σειρές αρμάτων, θωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού προέλασαν αλλά έπεσαν σε ναρκοπέδια, χτυπήθηκαν από drones και αντιαρματικούς πυραύλους» των Ουκρανών, δήλωσε ο 29χρονος, που είναι χειριστής drone στην 47η ταξιαρχία.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Δύσης που πρόσφατα μίλησε με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ρωσικός στρατός έχασε πάνω από 200 θωρακισμένα οχήματα σε αυτές τις επιθέσεις, με το επίπεδο απωλειών στην ουκρανική πλευρά να είναι «σημαντικά χαμηλότερο» από αυτό των Ρώσων στην περιοχή εκείνη.

Μετά τις επιθέσεις του Οκτωβρίου, οι δυνάμεις του Κιέβου έχασαν κάποια εδάφη, αλλά κράτησε η άμυνά τους. Έκτοτε, οι Ρώσοι «πέρασαν στην τακτική του πεζικού, άρχισαν να προχωρούν αποκλειστικά σε βάρος των ανθρώπινων δυνάμεων», κυρίως βορειοανατολικά της Αβντιίβκα, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Ζόμπι»

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε σήμερα το πρωί ότι σε 24 ώρες, οι υπερασπιστές του «άξονα της Αβντιίβκα» απέκρουσαν «τριάντα επιθέσεις».

Το ρωσικό πεζικό «μετακινείται σε ομάδες 5 έως 7 στρατιωτών, κάποιες φορές και περισσότερων», τη νύχτα, έως την τελευταία θέση τους, «στη συνέχεια νωρίς το πρωί, εξαπολύουν επιθέσεις», εξήγησε ο χειριστής drone.

«Το πυροβολικό μας τους χτυπά, λίγο πιο κοντά υπάρχουν όλμοι, ακόμα πιο κοντά άλλα είδη όπλων», όπως μικρά drones με εκρηκτικά ή εκτοξευτήρες χειροβομβίδων, ή ακόμα και αμερικανικά οχήματα μάχης πεζικού Bradley, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Κάποιοι σκοτώνονται, άλλοι συνεχίζουν να προχωρούν. Είναι όπως στις ταινίες με ζόμπι», συνεχίζει ο νεαρός άνδρας, σύμφωνα με τον οποίο αυτό μοιάζει «πολύ με το Μπαχμούτ».

Η πόλη του Μπαχμούτ, σε απόσταση 50 χλμ βορειότερα, καταλήφθηκε από τους Ρώσους τον Μάιο ύστερα από μήνες αιματηρών μαχών.

Κύματα στρατιωτών, που πολλές φορές στρατολογήθηκαν στις φυλακές με την υπόσχεση ότι θα λάβουν χάρη, εάν επιζήσουν, ρίχτηκαν στις ουκρανικές γραμμές. Και αυτοί που έπεσαν από τις σφαίρες αντικαταστάθηκαν αμέσως από άλλους.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, πρώην επικεφαλής της οργάνωσης μισθοφόρων που σκοτώθηκε νωρίτερα φέτος, είχε χαρακτηρίσει το Μπαχμούτ «κρεατομηχανή».

Στην Αβντιίβκα είναι το ίδιο πράγμα, σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιώτες. Οι Ρώσοι «βλέπουν πολλά πτώματα (συντρόφων), αλλά δεν εγκαταλείπουν», σύμφωνα με τον Ολεξάντρ.

Στα βορειοανατολικά της πόλης, οι στρατιώτες της Μόσχας πλησίασαν το μεγαλύτερο εργοστάσιο κωκ στην Ουκρανία, που φθάνει τα 3.400 στρέμματα, και το χωριό Στέποβε, που απέχει 2 χιλιόμετρα από το Μπερντίτσι, απ’ όπου περνά ο τελευταίος δρόμος πρόσβασης στην Αβντιίβκα.

«Ο δρόμος αυτός είναι ζωτικής σημασίας. Εάν τον κόψουν, αυτό θα περιπλέξει τις εισόδους, τις εκκενώσεις, τον ανεφοδιασμό … Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν εκεί. Για άλλη μια φορά, ψάχνουν ευκαιρία να καταλάβουν την πόλη», εκτιμά ο υποδιοικητής του τάγματος.

Οι Ρώσοι κατέχουν την ανατολική πτέρυγα και το νότιο τμήμα της Αβντιίβκα. Στο ενδιάμεσο, οι Ουκρανοί κατέχουν μια λωρίδα πλάτους περίπου 8 χιλιομέτρων, από την πόλη προς τα βορειοδυτικά.

«Μπορούμε να πούμε ότι η Αβντιίβκα έχει περικυκλωθεί κατά το ήμισυ», συνέχισε ο ίδιος, λέγοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί εκεί επαρκούν για να «διατηρηθεί η άμυνα» της πόλης.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποσυρθούν τα στρατεύματα και να παραχωρηθεί η πόλη», δήλωσε.

Ουκρανικός πύραυλος σκότωσε Ρωσίδα ηθοποιό την ώρα που έδινε παράσταση για Ρώσους στρατιώτες

Μια Ρωσίδα ηθοποιός σκοτώθηκε σε ουκρανική επίθεση ενώ έδινε παράσταση ενώπιον ρωσικών στρατευμάτων σε μια ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με το θέατρο όπου εργαζόταν.

Το ρωσικό θέατρο όπου η 40χρονη ηθοποιός Πολίνα Μένσιχ εργαζόταν ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή, σε χωριό στην περιφέρεια του Ντονμπάς.

A Russian medal ceremony in the occupied Donetsk region has been shelled.



Ukraine claims 25 soldiers were killed. Moscow has only acknowledged the death of an actress who was performing.



It had been a celebration of Russia’s “missile and artillery forces”. pic.twitter.com/yXzeVdkcGW — James Waterhouse (@JamWaterhouse) November 22, 2023

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει λεπτομέρειες του περιστατικού αλλά αξιωματούχοι του στρατού και από τις δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι σημειώθηκε ουκρανική επίθεση στην περιοχή στις 19 Νοεμβρίου.

Ερευνητής του ρωσικού στρατού τον οποίο επικαλέστηκε η ρωσική κρατική τηλεόραση είπε ότι επλήγησαν από πυραύλους HIMARS ένα σχολείο και ένα πολιτιστικό κέντρο σε χωριό της περιφέρειας του Ντονέτσκ, το οποίο αναφέρθηκε ως Κουμάτσοβο, αλλά οι Ουκρανοί το λένε Κουμάτσοβε και το οποίο απέχει 60 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή.

Ο μη κατονομαζόμενος ερευνητής είπε ότι σκοτώθηκε ένας άμαχος, για τον οποίο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δεν έκανε λόγο για απώλειες από την πλευρά του στρατού.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει και δεν έκανε λόγο για θύματα από την επίθεση.

Ουκρανοί διοικητές είπαν ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν μια ρωσική τελετή απονομής στρατιωτικών βραβείων στοχοθετώντας την 810η Ναυτική Ταξιαρχία Πεζικού της Ρωσίας.

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, ουκρανός στρατιωτικός διοικητής, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση αυτή και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν.

Βίντεο, του οποίου η γνησιότητα δεν έχει επαληθευτεί, και το οποίο αναρτήθηκε στη φιλορωσική πλατφόρμα Telegram, δείχνει στρατιώτες να παρακολουθούν τη Μένσιχ να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα επί σκηνής την ημέρα εκείνη που γιορτάζουν οι δυνάμεις πυροβολικού του ρωσικού στρατού.

Την ώρα του τραγουδιού ξαφνικά σείεται το θέατρο από μια έκρηξη και ακούγονται να σπάνε τζάμια, ενώ στη συνέχεια σβήνουν τα φώτα και κάποιο πρόσωπο εμφανίζεται στην κάμερα να μιλάει υβριστικά.

Ο Μπρόβντι είπε ότι η επίθεση είναι "αντίποινα για την 128η"-- μια αναφορά στο ρωσικό πλήγμα αυτό τον μήνα με στόχο στρατιώτες από την 128η Ορεινή Ταξιαρχία Εφόδου κατά την οποία η ταξιαρχία είπε ότι σκοτώθηκαν 19 στρατιώτες της.

Σχολιάζοντας την επίθεση στο Κουμάτσοβο, κάποιοι φιλορώσοι μπλόγκερς εξέφρασαν οργή γιατί επιτράπηκε να συγκεντρωθούν τόσοι πολλοί στρατιώτες εντός του βεληνεκούς των ουκρανικών πυραύλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

