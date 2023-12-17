Τζόρτζια Μελόνι: Θέλουμε να ανεβάσουμε την Ιταλία στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου

H Ιταλίδα πρωθυπουργός Tζόρτζια Μελόνι, με την σημερινή παρέμβασή της, ολοκλήρωσε την γιορτή νεολαίας του κόμματος της, Αδέλφια της Ιταλίας, η οποία οργανώθηκε από την Πέμπτη μέχρι σήμερα στην Ρώμη. «Η πιο μεγάλη προσπάθεια είναι να ανεβάσουμε την Ιταλία στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Πρόκειται για μια τόσο μεγάλη πρόκληση, που απαιτούνται αγάπη, ταπεινότητα, όραμα και δουλειά», τόνισε η Μελόνι.

Πρόσθεσε, παράλληλα, ότι «το κόμμα της κέρδισε τις εκλογές και μπόρεσε να συγκροτήσει κυβέρνηση, διότι υπήρχε μια Ιταλία ξεχασμένη από την Αριστερά, η οποία είχε κουραστεί να παραγκωνίζεται από τους πονηρούς και τα προνόμια».

Μιλώντας, δε, για την γραμματέα του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν, η οποία αποφάσισε να μην δεχθεί την πρόσκληση να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης την κατηγόρησε για έλλειψη θάρρους. Αναφερόμενη στην απόφαση της κυβέρνησής της να περιορίσει την καταβολή επιδομάτων στήριξης σε άνεργους και χαμηλοεισοδηματίες, υπογράμμισε ότι «θα το ξαναέκανε χίλιες φορές» διότι «δεν θέλει να αγοράζει την στήριξη του κόσμου» και «δεν την ενδιαφέρει αν όποιος έπαιρνε το επίδομα και έκανε, παράλληλα, αδήλωτη δουλειά, τώρα την μισεί».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός κατηγόρησε την κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Τζουζέπε Κόντε, επικεφαλής του κινήματος Πέντε Αστέρων, ότι κατά την θητεία της, με τα κίνητρα για την συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων «δημιούργησε στα ταμεία του κράτους, τρύπα 140 δισεκατομμυρίων ευρώ, όσο κοστίζει, δηλαδή, η δημόσια υγεία στην Ιταλία». Η Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, τέλος, με άκρως επικριτικούς τόνους, αλλά χωρίς να τον κατονομάσει, στον συγγραφέα και δημοσιογράφο Ρομπέρτο Σαβιάνο, τονίζοντας ότι «οι ιστορίες της μαφίας της Νάπολης, της Καμόρα, προσφέρουν διασημότητα, πλούτο, και την δυνατότητα να αγοράσεις ρετιρέ στην Νέα Υόρκη, από το οποίο να κάνεις μαθήματα νομιμότητας στους Ιταλούς, φυσικά πάντα επί πληρωμή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

