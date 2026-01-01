Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν σημαντικά τους προτεινόμενους δασμούς σε αρκετούς Ιταλούς παραγωγούς ζυμαρικών, μετά από επανεκτίμηση των δραστηριοτήτων τους στις ΗΠΑ.

Τον Οκτώβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δηλώσει ότι 13 ιταλικές εταιρείες ζυμαρικών θα αντιμετώπιζαν έναν επιπλέον δασμό 92% - πέραν του κανονικού συντελεστή 15% που ισχύει για τις περισσότερες εισαγωγές από την ΕΕ - από τον Ιανουάριο του 2026, κατηγορώντας ιδιαίτερα δύο παραγωγούς, τη La Molisana και τη Garofalo, ότι πωλούσαν ζυμαρικά σε αθέμιτα χαμηλές τιμές.

Ωστόσο, μετά από επανεξέταση, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ μείωσε τον δασμό για τη La Molisana στο 2,26%, ενώ ο συντελεστής για τη Garofalo ορίστηκε στο 13,98%, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι υπόλοιποι 11 παραγωγοί, οι οποίοι δεν εξετάστηκαν ξεχωριστά κατά την επανεξέταση, θα αντιμετωπίσουν δασμό 9,09%.

«Ο επανυπολογισμός των δασμών αποτελεί ένδειξη ότι οι αμερικανικές αρχές αναγνωρίζουν την εποικοδομητική διάθεση συνεργασίας των εταιρειών μας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόσθεσε ότι τα πλήρη συμπεράσματα της αμερικανικής επανεξέτασης θα δημοσιοποιηθούν στις 11 Μαρτίου και ότι το υπουργείο θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στις πληγείσες εταιρείες τις επόμενες εβδομάδες.

Οι απειλούμενοι δασμοί στα ζυμαρικά είχαν προκαλέσει αμηχανία στην πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ήλπιζε ότι οι στενές σχέσεις της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα προστάτευαν τις ιταλικές εταιρείες από οποιουσδήποτε πρόσθετους δασμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας ISTAT, η συνολική αξία των ιταλικών εξαγωγών ζυμαρικών ξεπέρασε τα 4 δισ. ευρώ (4,7 δισ. δολάρια) το 2024. Η αγορά των ΗΠΑ αντιπροσώπευε σχεδόν 800 εκατ. δολάρια για τις ιταλικές επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

