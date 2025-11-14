Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δασμοί που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις εξαγωγές της θα μειωθούν στο 15% από 39% και ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για μια εποικοδομητική δέσμευση.

«Η Ελβετία και οι ΗΠΑ βρήκαν επιτυχώς μια λύση: οι δασμοί των ΗΠΑ θα μειωθούν στο 15%», ανέφερε η ελβετική κυβέρνηση σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Η κυβέρνηση ευχαρίστησε τον Τραμπ, προσθέτοντας πως η συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Γκι Παρμελέν με τον Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ χθες, Πέμπτη, ήταν παραγωγική.

Η κυβέρνηση πρόσθεσε ότι θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα σήμερα.

Πηγή: skai.gr

