Η Βουλή του Μεξικού ενέκρινε νωρίς την Τετάρτη δασμούς έως και 50% για το επόμενο έτος στις εισαγωγές από την Κίνα και αρκετές άλλες ασιατικές χώρες, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών, παρά την αντίθεση των τοπικών επιχειρηματικών ομάδων, σημειώνει το Reuters.

Η πρόταση, η οποία απαιτεί ακόμη την έγκριση της Γερουσίας, θα επιβάλει ή θα αυξήσει τους δασμούς -κυρίως έως 35%- καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 σε προϊόντα όπως αυτοκίνητα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ενδύματα, πλαστικά και χάλυβα από την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες που δεν έχουν εμπορική συμφωνία με το Μεξικό, συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας, της Νότιας Κορέας, της Ταϊλάνδης και της Ινδονησίας

