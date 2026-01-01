Ιράν: Αναφορές για αρκετούς νεκρούς στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων τριών ετών

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ταραχών στο Ιράν την Πέμπτη, σύμφωνα με ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων και οργάνωση προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς βίαια επεισόδια σημειώθηκαν σε πολλές επαρχίες στη διάρκεια των μεγαλύτερων διαδηλώσεων των τελευταίων τριών ετών στη χώρα, λόγω της εκτίναξης του πληθωρισμού.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, επικαλούμενο «πηγή με γνώση του θέματος», ανέφερε ότι αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης μεταξύ της αστυνομίας και, όπως είπε, ένοπλων διαδηλωτών στην πόλη Λορντεγκάν, στο δυτικό Ιράν.

Protests continued well into the night inside Iran, as seen here in 1. Isfahan 2. smashing down gates of a governmental building in Fars province and 3. the seizure and burning of a Basij headquarters in Asadabad, Hamadan last night. Most significantly however in 4. Baghmalek,… pic.twitter.com/OVCRfLXwbx — Omid Djalili (@omid9) January 1, 2026

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε επίσης θανάτους στη Λορντεγκάν, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ κατά των διαδηλωτών, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς από αυτούς.

Βίαια επεισόδια σε πολλές πόλεις

Οι συγκρούσεις της Πέμπτης στη Λορντεγκάν, σε συνδυασμό με τον αναφερόμενο θάνατο μέλους των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της νύχτας και ακόμη ενός διαδηλωτή την Τετάρτη, σηματοδοτούν σημαντική κλιμάκωση της αναταραχής που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο το Ιράν από την Κυριακή, όταν καταστηματάρχες ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το πρωί της Πέμπτης ότι ένα μέλος της συνδεδεμένης με αυτούς εθελοντικής παραστρατιωτικής δύναμης Basij σκοτώθηκε στη δυτική πόλη Κουχντάστ, κατονομάζοντάς τον ως Αμιρχοσάμ Χονταγιαρί Φαρντ. Πρόσθεσαν ότι άλλοι 13 πολιτοφύλακες τραυματίστηκαν.

Lordegan, southern Iran, clashes have erupted between Basij forces and protesters. pic.twitter.com/jpmT5TtRRZ — Open Source Intel (@Osint613) January 1, 2026

Η Hengaw ανέφερε ότι ένας διαδηλωτής πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την Τετάρτη στην επαρχία Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν.



Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης την Πέμπτη στη Μαβρντάστ, στη νότια επαρχία Φαρς, σύμφωνα με τον ιστότοπο ακτιβιστικής ενημέρωσης HRANA. Η Hengaw ανέφερε ότι διαδηλωτές συνελήφθησαν την Τετάρτη στις δυτικές επαρχίες Κερμανσάχ, Χουζεστάν και Χαμαντάν.

Κρίσιμες στιγμές για το θεοκρατικό καθεστώς

Η αναταραχή εκδηλώνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τους θρησκευτικούς ηγέτες του Ιράν, καθώς οι δυτικές κυρώσεις πλήττουν την οικονομία που δοκιμάζεται από πληθωρισμό 40%, ενώ τον Ιούνιο ισραηλινά και αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα στόχευσαν τις πυρηνικές υποδομές και τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Η Τεχεράνη απάντησε στις κινητοποιήσεις με πρόταση διαλόγου, μια φαινομενικά συμφιλιωτική κίνηση που συνοδεύεται ωστόσο από σκληρή στάση.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέ Μοχατζερανί δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αρχές θα προχωρήσουν σε άμεσο διάλογο με εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων και εμπόρων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

WILD FOOTAGE 🔴



Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps forces are retreating as revolutionaries advance in the city of Marvdasht. pic.twitter.com/9m10O7xxbB — Open Source Intel (@Osint613) January 1, 2026

Το HRANA ανέφερε αργά την Τετάρτη έντονη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις της χώρας, με συλλήψεις, πυροβολισμούς και συγκρούσεις σε ορισμένες περιοχές. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι φοιτητές συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πολλοί Ιρανοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αμφισβήτησαν την εκδοχή των αρχών για τον θάνατο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέλους της παραστρατιωτικής δύναμης Basij. Βίντεο που διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο και το οποίο το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα, φαινόταν να δείχνει διαδηλωτές να προσπαθούν να μεταφέρουν έναν τραυματία σε ασθενοφόρο.

Η Basij είναι εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη πιστή στον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, οι οποίοι την Πέμπτη κατηγόρησαν όσους συμμετείχαν στις ταραχές στην Κουχντάστ ότι «εκμεταλλεύτηκαν το κλίμα των λαϊκών διαμαρτυριών».

Κυβερνητικό «λουκέτο»

Έμποροι, καταστηματάρχες και φοιτητές σε αρκετά ιρανικά πανεπιστήμια διαδηλώνουν εδώ και ημέρες, κλείνοντας μεγάλες αγορές. Η κυβέρνηση ουσιαστικά ανέστειλε τη λειτουργία μεγάλου μέρους της χώρας την Τετάρτη, κηρύσσοντας αργία λόγω ψύχους.

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές έχουν καταστείλει διαδηλώσεις για ζητήματα όπως η ακρίβεια, η λειψυδρία, τα δικαιώματα των γυναικών και οι πολιτικές ελευθερίες, συχνά με σκληρά μέτρα ασφαλείας και μαζικές συλλήψεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να ακούσει τα «νόμιμα αιτήματα» των διαδηλωτών.

Η ιρανική οικονομία βρίσκεται εδώ και χρόνια σε κρίση λόγω των αμερικανικών και δυτικών κυρώσεων που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι περιφερειακές εντάσεις οδήγησαν σε 12ήμερο αεροπορικό πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά.

Το ιρανικό ριάλ έχασε περίπου το μισό της αξίας του έναντι του δολαρίου το 2025, ενώ ο πληθωρισμός έφτασε το 42,5% τον Δεκέμβριο.



