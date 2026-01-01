Γερμανία: Δύο 18χρονοι νεκροί από πυροτεχνήματα

Στο Μπίλεφελντ δύο νεαροί έχασαν τη ζωή τους από αυτοσχέδια πυροτεχνήματα. Αν και εκατομμύρια πολίτες γιόρτασαν ειρηνικά την έλευση του 2026 στη Γερμανία, εντούτοις και η φετινή Πρωτοχρονιά επισκιάστηκε από τον τραγικό απολογισμό εξαιτίας της χρήσης πυροτεχνημάτων.



Στο Μπίλεφελντ της Βόρειας Ρηνανίας-Bεστφαλίας δύο 18χρονοι έχασαν τη ζωή τους από αυτοσχέδια πυροτεχνήματα σε διαφορετικά ατυχήματα, σύμφωνα με την αστυνομία.



Στο πρώτο περιστατικό, στην περιοχή Μπαουμχάιντε 18χρονος πέθανε ακαριαία από αυτοσχέδιο πυροτέχνημα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, ο έτερος 18χρονος από την περιοχή Μπράκε, υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο της πόλης, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.



Τραυματισμοί, συλλήψεις, καταστροφές



Στη Λειψία 16χρονο κορίτσι τραυματίστηκε σοβαρά από παράνομο πυροτέχνημα, ένα 23χρονος στο Ρόστοκ έχασε το χέρι του από κροτίδα, ενώ δεκάδες άλλα περιστατικά καταφράφηκαν σε όλη τη Γερμανία. Πάνω από είκοσι τραυματίες και στα νοσοκομεία του Βερολίνου, μεταξύ αυτών και παιδιά.



Στο Βερολίνο πάνω από 400 άτομα συνελήφθησαν για επιθέσεις με κροτίδες, ενώ εκατοντάδες αστυνομικοί ήταν από νωρίς στους δρόμους. Τουλάχιστον 20 αστυνομικοί τραυματίστηκαν.



Παρόμοια εικόνα και στο Αμβούργο, όπου τουλάχιστον 10 αστυνομικοί τραυματίστηκαν εν ώρα εργασίας. Αντίστοιχα περιστατικά έντασης σημειώθηκαν και στη Βρέμη, τη Βόννη και τη Λειψία, ενώ αυξημένα μέτρα ασφαλείας είχαν ληθφεί στην Κολωνία και την Φρανκφούρτη.



Στην Ερφούρτη της Θουριγγίας η σκεπή ενός ιστορικού κτηρίου μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό της πόλης τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη φωτιά να καίει και δύο παρακείμενα σπίτια.

Πηγή: Deutsche Welle

